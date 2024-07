Se muda de pequeño a Francia y cuando vuelve a Málaga no da crédito a lo que ve: "Me recordó a..."

Imagina ir paseando por una calle de tu ciudad y encontrarte a varias personas jugando al ajedrez. Sería extraño, pero esta imagen es la que ven cada día multitud de personas que pasan por la famosa Calle Larios de Málaga. Martes, jueves y sábado desde las 16:30 hasta las 12 de la noche. Estos son los días y las horas en las que nuestro protagonista de hoy en La Tarde de COPE, José Antonio, se sienta en los bancos de mármol de la misma.

Cuando llega lo primero que hace es colgar encima de ellos 8 tableros de ajedrez. Nunca nadie había hecho algo igual en esta ciudad de España, pero sí en Francia.





¿Por qué eligió esta famosa calle?

Es en este país donde José Antonio vivió varios años, aunque nació en Málaga. Allí "había un monumento en el que se ponían 2 tableros", explicaba a Fernando de Haro.

Pero, ¿por qué esta calle? ¿Por qué no otra menos concurrida? Fue a raíz de jubilarse cuando volvió a su ciudad natal y vio que en ella había mucha gente alrededor de un banco para ver a un señor con un tablero pequeño, "lo que me recordó a Francia", apuntaba. En ese momento, le dio un segundo tablero, aunque de poco sirvió en ese momento debido al confinamiento por el COVID-19. Seis meses después, cuando ya pudimos salir a la calle de nuevo, puso muchos más.





Como ocurre muchas otras veces, no siempre llueve a gusto de todos. Por eso muchas personas que pasan por allí han recalcado el uso que tienen los bancos, aunque ha sido la propia policía la que también se ha animado a jugar.

Perico y Alberto, sus dos jugadores más fieles

Aun así esta es una situación que causa mucha expectación. Tanta que son varias las personas, como es el caso de Perico, que se desplazan desde otras zonas de la ciudad para jugar. Él lleva toda la vida jugando, "pero iba a otro sitio". Reconoce que cuando se acercó a esta calle le llamó la atención, no solo por la situación que se encontró, también porque "todo el mundo que pasaba se paraba y formaban corros". Incluso cuando se terminan las partidas, "la gente aplaude", contaba.

Por su parte, Alberto tan solo lleva un año viniendo, pues "jugué a nivel competición durante más de siete años". Y, aunque precisa que estuvo tiempo sin jugar, "aquí he encontrado un tipo de ajedrez muy amigable". Por ejemplo, no sabes a quien te vas a enfrentar y se "fomenta mucho el enseñar y motivar a quien no ha jugado nunca".

Todo ello les lleva a ambos a reconocer que José Antonio "más que pasión por el ajedrez, tiene pasión por las personas". Además, piden que este "no tenga que ir desde su casa y el bus cargado, que hubiese la posibilidad de dejar aquí todo el material". ¿Cómo? Gracias a "una especie de armarios seguros debajo del banco para guardar todo", terminaban de apuntar.