La moto, una terapia para las personas con discapacidad: "Es una estimulación visual, auditiva y sensorial"

¿Puede una Kawasaki ser solidaria? Pues la respuesta es si, nos lo ha confirmado Ramón. Es el presidente de moteros solidarios de León, monta desde hace más de 50 años, y ha afirmado que "es lo que más le gusta en esta vida". Él fue el fundador de la asociación, en la que hacen actividades para discapacitados de todo tipo. Nos ha confirmado que es una estimulación visual, auditiva y sensorial, y los profesionales les confirman que es sanísimo. Hablamos sobre la mototerapia en 'La Tarde'.

El voluntario ha afirmado que la finalidad es que ellos puedan tener la experiencia de poder disfrutar del placer de la moto de forma terapéutica. Ha advertido sobre las numerosas medidas de seguridad que hay que tomar antes de subirte al vehículo: "Siempre hay que llevar el casco, la seguridad es primordial."

Lidia es una chica de 23 años con discapacidad, ha comentado que le encanta montar y afirma el porqué: "Por la velocidad y el ruido que hace". Ha asegurado que la primera vez que montó en moto fue un subidón de adrenalina y tiene muchas ganas de volver a repetir.

Desde la asociación aseguran que los niños repiten en innumerables ocasiones y se divierten muchísimo. La asociación APACID lleva 40 años trabajando para el ocio de los discapacitados, ya que, en ocasiones, es un tanto exclusivo en según qué grupos. Las actividades oscilan entre el deporte, museos, teatro, excursiones.





La solidaridad se puede materializar de muchas maneras, el caso más claro es el de Ramón. Lo que más le gusta hacer en la vida es montar en moto y utiliza su tiempo para compartirlo con los demás, para dárselo a personas como Lidia. El motero ha afirmado que es enriquecedor ver las caras de los jóvenes al bajarse del vehículo y como disfrutan: "Solo hay que ver su cara para ver que estás haciendo algo bien".

Ramón ha destacado que no tiene ayuda ninguna y que todo es a costa suya. "La gasolina la pagamos nosotros, no tenemos ningún tipo de ayuda, intentamos pedir ayudas, pero nos dicen que no".

Han agradecido al programa 'La Tarde' la visibilidad y han asegurado la satisfacción que queda tanto en los voluntarios como en los chicos al verles la cara y observar el día tan estupendo que pasan todos juntos.

Para concluir, han afirmado que muchos de los moteros voluntarios salen emocionados y repiten, lo que no es noticia, ya que los datos hablan por sí solos, 4 de cada diez españoles ha ayudado o contribuido con una ONG.

