Continúa la investigación sobre la desaparición y la muerte del joven cordobés, Álvaro Prieto, cuyo cuerpo se encontró este lunes, atrapado entre dos convoyes de un tren. Fue después de que un cámara de TVE enfocara uno de los espacios que separaba dos vagones, entre los que podía apreciarse un cuerpo inerte. Poco después se confirmaba la triste noticia: se trataba de Álvaro Prieto.

Los investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía de Sevilla se encargan de la investigación. Esta misma mañana, la autopsia confirmaba que el joven había fallecido electrocutado. No obstante, aún son muchas incógnitas en el aire y este martes en 'La Tarde', los colaboradores de COPE, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, han puesto sobre la mesa las líneas de investigación y cuáles son los puntos clave de este suceso.

El motivo por el que la policía no habría encontrado el cuerpo de Álvaro Prieto hasta el lunes

Uno de los asuntos que todos nos hemos preguntado desde que ayer se hallara el cuerpo sin vida del joven es cómo pudo ser posible que los investigadores no se dieran cuenta de que Álvaro estaba allí, pese a la cantidad de cámaras que hay en la zona y la cercanía a la que se estaban produciendo las batidas para dar con él. Cruz Morcillo ha explicado que aún "faltan explicaciones". De hecho, ya cerca de aquella zona "estuvo la Policía con perros especializados de la UME, estuvieron al lado de donde estaba el cuerpo".





Una zona que, ha asegurado, "iba a ser examinada ayer" pero al parecer "no querían interrumpir más el tráfico e iban a esperar a la llegada de la noche". Al parecer, el cuerpo "era imposible de ver desde el exterior". El único motivo que podría explicar esto, y a falta de confirmación oficial, es que el joven cordobés se habría desestabilizado después de electrocutarse. "Ni siquiera hace falta que toque el pantógrafo o a la catenaria, ya a 20 centímetros se puede electrocutar", ha asegurado Cruz Morcillo. "Si se hubiera agarrado, se habría quedado pegado directamente".

La única explicación a esto es que después de recibir la descarga, el joven se desestabilizara y cayera entre los dos vagones. "Cae en una zona, una especie de goma que evita que cuando los vagones se ponen en circulación choquen unos con otros. Al ponerse en marcha este tren, es ahí cuando el cuerpo se queda en esa postura tan extraña y que no parece que estuviera ahí desde el principio", ha explicado la periodista especializada en sucesos.





¿Por qué las cámaras de Santa Justa no detectaron a Álvaro Prieto antes?

Por otro lado, Pablo Muñoz asegura que parece evidente que "ha habido un fallo de seguridad en un momento delicado". No se explica que Álvaro pudiera acceder con tanta facilidad "a una zona restringida". Por otro lado, y en relación a las cámaras de seguridad de la gasolinera que graban imágenes del joven sobre el vagón y la posterior electrocución, ha dicho: "Santa Justa es un nudo de comunicaciones y lo lógico es que en esa estación hubiese cámaras, pero no parece que hayan recogido lo ocurrido. La conclusión es que nos queda por saber cómo es posible que no se le haya detectado", ha subrayado.

Finalmente, Cruz Morcillo pone sobre la mesa todas las incógnitas del caso y que, posiblemente, haya muchas que no se resuelvan. "Me parece peligroso entrar en el terreno de la especulación porque a todos se nos pueden ocurrir muchas versiones", ha asegurado. "¿Por qué no acepta esa ayuda? ¿Por qué ese deseo desperado de llegar a toda costa a Córdoba? Amigos suyos han dicho que no bebió esa noche porque tenía partido. ¿Por qué llegar a toda costa y de esa forma escabrosa en coger al tren?", se ha preguntado, dejando así caer todas las dudas que generan la desaparición y posterior muerte del joven cordobés.