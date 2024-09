El momento de la entrevista con Carolina Marín que impresionó a Juanma Castaño: "Lo necesitaba"

Tras vivir otro trauma, en forma de lesión grave en los Juegos Olímpicos de París, Carolina Marín ha vuelto a sonreír. Lo hizo esta semana, en El Partidazo de COPE, en una entrevista con Juanma Castaño en la que la onubense relató todos los pensamientos que se le vinieron a la cabeza en el momento en el que sufrió una rotura de la platia del ligamento cruzado anterior, en el partido de semifinales ante la china He Bing Jiao, cuando solo le quedaban 11 puntos para asegurarse una nueva medalla olímpica.

"Llevo cinco años que la vida y el deporte creo que han sido muy crueles conmigo, si es cierto que al final somos deportistas, nos ponemos muy al límite y todo puede pasar, pero han sido dos lesiones ya superadas, una pérdida de mi papá, entonces han sido muchos obstáculos, y era como decir otro más, es que no me puedo creer, o sea, a 11 puntos de una final olímpica, y las palabras que a mí me salieron en ese momento, cuando estaba con Fernando en el vestuario, le dije, no puedo más", fue una de las declaraciones que Carolina Marín hizo a Juanma Castaño en la entrevista.

Sobre esta entrevista, el comunicador de El Partidazo de COPE charló con Pilar García Muñiz en La Tarde, y rememoró un momento en especial de la entrevista, por la trascendencia que tenía para Carolina Marín y para él mismo en ese momento. Sobre todo, por esos momentos tan difíciles que ha vivido la jugadora de bádminton.

LA CONFESIÓN DE JUANMA CASTAÑO: "NO QUERÍA HACER SUFRIR A CAROLINA"

Juanma confesó a Pilar García Muñiz que, ante todo, no quería hacer sufrir a Carolina Marín en esa charla que mantuvieron. "No quería que llegara un momento donde ella estuviera pasándolo mal, contando cómo han sido estas semanas posteriores a la lesión o cómo fue aquel momento. Veo que no tiene ningún problema para verbalizarlo, y admiro mucho eso de Carolina, que sin duda alguna está preparada, está preparada para afrontar lo que le viene, que es otra vez el mismo castigo de las otras dos rodillas", relató Juanma Castaño.

También rememoró cómo Carolina no pudo encender el móvil durante semanas e, incluso, no pudo ver el mensaje de ánimo que le mandó Rafa Nadal: "Me parece hasta lógico que en un momento tan duro, después de lo que había pasado en los últimos años, no olvidemos, se había roto las dos rodillas, había fallecido su padre... es que era un castigo más".

Junto a Juanma Castaño y Pilar García Muñiz se encontraba también el psicólogo de Barcelona Javier Domínguez, que relató cómo Carolina vivió, literalmente, todas las fases del duelo con su lesión: "Me viene ahora una serie que vi hace poco en la tele, de Roger Federer, que fíjate que es una persona que ha conseguido todo y que llega el momento de su retirada y cualquiera, por mucho que haya conseguido, es lo que ha hecho toda tu vida y donde has puesto toda tu energía y todo tu esfuerzo, tu sacrificio y tus años de vivencia personal. Entonces, sí, es uno de los momentos más críticos y para ello es también bueno que el deportista se vaya preparando con antelación para llevarlo mucho mejor".

EL MOMENTO QUE MÁS IMPRESIONÓ A JUANMA CASTAÑO CON CAROLINA MARÍN

Sin embargo, hubo un momento en especial que impresionó a Juanma: cuando se dio cuenta de que la entrevista pasó de eso a ser, incluso, una especie de terapia para Carolina. "No sé si fue una especie de catarsis esta entrevista. Con toda la normalidad del mundo digo que apagué el teléfono, que he llorado, que estoy mal, que no voy a volver a jugar unos Juegos Olímpicos, que no sé si volveré a jugar, pero que mi deseo es este. Me parece que forma parte también del proceso de recuperación de la deportista, de Carolina. Y hay que decirle, si no puede volver por cualquier circunstancia, no pasaría nada", relató el presentador de El Partidazo de COPE.

Sobre todo, porque Carolina Marín se volvió a marcar un plazo para volver a jugar, e incluso para retirarse: en el Europeo de 2026 en Huelva. Puedes consultar de nuevo la entrevista con Carolina Marín pinchando aquí.