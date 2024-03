Un meteorólogo vaticina el fenómeno que llegará a España a partir del Jueves Santo: en esta parte afectará más

Ya hemos entrado en una de las semanas más importantes del año, que no es otra que la Semana Santa, unos días de profunda reflexión y sentido para todos los cristianos del mundo. Aparte de ser un tiempo tan especial, coincide con que tenemos unos días de descanso para celebrar en condiciones estos días santos.

Y sí, son muchos los que lo utilizan para viajar y salir de su ciudad de origen y conocer alguna otra ciudad o simplemente tener unas vacaciones. Por supuesto, como parte de ese tiempo libre, solemos acudir a las procesiones y pasos y tronos del lugar en el que estemos, para observarlos y acompañarlos.

Unos pasos y procesiones que comenzaron ayer, pero que dejaron un sabor agridulce, pues en muchas ciudades no pudieron salir a consecuencia de la lluvia. Después de un año de trabajo y ensayos para sacarlo adelante, muchos se quedaron con las ganas y con el pesar de los hermanos cofrades por no poder sacar el trabajo adelante.





Sin embargo, ¿podemos esperar eso durante toda la semana? Es lo que le preguntamos a Rubén del Campo, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en La Tarde.

Él mismo nos detallaba si la lluvia va a ser una tónica de esta Semana Santa. "Por resumir, vamos a decir que vamos a tener mucha lluvia, una Semana Santa lluviosa, especialmente en el oeste peninsular, en algunos puntos de los Pirineos. Al margen se queda el Mediterráneo" comenzaba diciendo.

Algo que se acentuará a partir del Jueves Santo, donde las "lluvias serán protagonistas en buena parte de nuestro país". Sin embargo, hay una zona donde eso no ocurrirá.

La única zona de España donde no lloverá durante la Semana Santa

El viernes pasado, en La Tarde también nos preguntamos cuál sería el tiempo que nos encontraríamos durante esta Semana Santa, y era el meteorólogo Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, quien nos respondía.

Y es que en cuanto comience la semana, podemos esperar en la península borrascas y fuertes lluvias. Vamos por partes, entonces.

De lunes a miércoles, "esa dana de Canarias se desplaza y llegarás el lunes al sur peninsular. Pensábamos que se deshacía en Canarias y se mantiene, pero será un poquito menos activa y menos fuerte. Entre lunes y miércoles, inestabilidad generalizada en toda la península, más en la mitad sur que en norte, pero caerán algunos chaparrones en zonas de montaña" explicaba.

"El protagonismo principal será en la parte sur, Castilla -La Mancha, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana, ahí habrá chaparrones especialmente el martes por la mañana. El martes por la tarde rebaja inestabilidad y el miércoles algo más tranquilo" explicaba.

Sin embargo, hay una parte de España a la que esto no afectará: el litoral mediterráneo. "Mejor tiempo en la zona mediterránea, no dejará precipitaciones, lo único el viento, que soplarán rachas fuertes pero no tanta lluvia y más ratos de sol. Sobre todo en Valencia, Murcia y Baleares" especificaba.

A partir del Jueves Santo, cambio radical

Ya lo decía Jorge Olcina, se esperan, a partir del Jueves Santo, "lluvias con chubascos y gran inestabilidad. Empieza a hacer calor y eso hace que se formen nubes activas y descargan tormentas que te pueden dejar en dos horas 15 o 20 litros, habrá que estar atentos" decía.

Sin embargo, dice que las temperaturas no serán muy bajas hasta el Jueves Santo, donde sí que bajarán de forma drástica y podremos considerar que "vuelve el invierno".

"La borrasca entrará por el Atlántico, zona noroeste. Será activa y barrerá más lento de lo que nos gustaría de oeste a este la Península Ibérica, Canarias se queda alejada. Irá dejando rastros de inestabilidad, de formación de chubascos, bajarán temperaturas, descenso de entre seis y ocho grados, y volveremos a tener noches frías en el norte peninsular. Nevará el viernes y sábado por encima de 1200/1400 metros" explicaba.