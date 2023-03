Un meteorólogo predice el tiempo que vamos a tener en España este verano: "La atmósfera se vuelve..."

Hay quienes dicen popularmente aquello de "la historia se repite". Esta premisa puede ser cierta (o no), pero lo cierto es que hay ciertos ámbitos en los que sí podría aplicarse de forma adecuada. Y sí, en este caso estamos hablando del tiempo. Después de un tiempo en el que hemos tenido una serie de escenarios climatológicos favorables, donde ha predominado el buen tiempo y las altas temperaturas, llega de nuevo El Niño.

Este fenómeno natural, también llamado Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno natural en el que las temperaturas de las aguas del océano fluctúan debido a una serie de cambios en la atmósfera. Algo que, desde luego, no solo nos afecta a nosotros sino a la situación climatológica de todo el mundo. Sobre este asunto hemos hablado este jueves en 'La Tarde'. El divulgador científico de COPE, Jorge Alcalde, ha querido matizar que se trata de un "fenómeno maravilloso" que consiste en una "oscilación en el Ecuador" gracias al cual hay cambios en los "regímenes de corrientes de agua y aire". En este sentido, y bajo los efectos de La Niña, ahora llega a los efectos que nos traiga El Niño, al que deberemos enfrentarnos "en los próximos meses". Básicamente, tal y como ha contado, "en la costa oeste de Sudamérica, los vientos elíseos suelen llevar agua caliente del este al oeste y hace que afloren aguas más frías desde el interior. Cuando viene El Niño esto se detiene", ha contado.





Llegados a este punto, y ya preguntado al catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, qué consecuencias tendrá la llegada de este fenómeno y cómo nos afectará en España a medio y largo plazo.

Jorge Olcina predice el tiempo que vamos a tener en España este verano y en 2024

¿Qué tiempo hará este verano? Es una pregunta que probablemente aún no te hayas formulado, pero, seguramente, lo hagas próximamente, especialmente ahora que ya estés comenzando a plantearte qué hacer este verano. El climatólogo ha vaticinado que para este verano, las temperaturas serán algo distintas a las que hemos venido viendo otros años. "Con La Niña hemos tenido sequía", ha comenzado. No obstante, y con la llegada ahora de El Niño "la atmósfera se vuelve más revuelta e inestable". Un efecto al que se asocian "lluvias intensas y lluvias torrenciales". Eso sí, no tanto las inundaciones. Eso sí, ¿qué ocurrirá el año que viene? ¿Es posible tratar de vaticinar qué ocurrirá en 2024?

Lo cierto es que sí: "De momento es casi incipiente. Este año no lo vamos a notar, pero en 2024 puede ser un año intenso de El Niño", ha concluido.