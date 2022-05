Merck y su lucha por dar voz a los pacientes con esclerosis múltiple: "Necesitamos salir para concienciar"

A día de hoy, aún existe un claro desconocimiento a la hora de hablar de la esclerosis múltiple. Hablamos de una enfermedad crónica que, en algunos casos, podría llegar a ser discapacitante pero gracias a los últimos avances científicos permite que los pacientes de la misma puedan disfrutar de una buena calidad de vida.

En 'La Tarde', con motivo del Día Mundial contra la Esclerosis Múltiple, hemos salido a la calle hasta la plaza de Isabel II, en el centro de Madrid, para conocer el movimiento de Merck, la compañía líder en ciencia y tecnología para conocer más de cerca esta enfermedad. Isabel Sánchez Magro es directora médica de Merck en España y ha asegurado ante los micrófonos de COPE que el mayor objetivo es "visibilizar la enfermedad".

"Este encuentro es súper necesario", ha agregado la experta. "Necesitamos salir a la calle para informar, para concienciar sobre la enfermedad", ha asegurado Sánchez. En este sentido, ha subrayado que los pacientes de la esclerosis múltiple no solo sufren las consecuencias de la enfermedad, sino también "el impacto emocional de no sentirse comprendidos, no entendidos y eso los hace aislarse socialmente". Con este tipo de encuentros, como el de este jueves en el centro de Madrid, ayuda a la sociedad a "visibilizar y conocer sus necesidades y síntomas".

Además, la directora médica de Merck ha asegurado que es un problema "de la sociedad" y por ello considera fundamental concienciar a la población de lo que supone padecer esta enfermedad. "Hay muy buenas noticias en tratamientos: llevamos 20 años trabajando en investigación y desarrollo de nuevos tratamientos, pero buscamos normalizarlo conociendo la realidad de estas personas". Unos pacientes a los que, además, los tratamientos les permiten "llevar una vida cotidiana normal". De hecho, las investigaciones y los nuevos fármacos han conseguido que "casi un 50% de personas que por síntomas haya tenido que dejar su trabajo".

Para concluir, Isabel Sánchez ha querido lanzar dos mensajes. El primero de ellos a todos los enfermos de esclerosis múltiple, quienes "no están solos, vamos a seguir llevando a cabo trabajos de concienciación social". En el otro lado, ha querido hacer un llamamiento a la sociedad "para que intenten comprender a los pacientes".