Un matemático aclara la probabilidad de que salgan números casi calcados en la Bonoloto: "Es raro, pero..."

Los que juegan habitualmente a la Bonoloto están un poco mosqueados, y a muchos incluso les cuesta creer lo que ha pasado la semana pasada. Los números del jueves 9 de marzo y del sábado 11, con solo 48 horas de diferencia, son prácticamente los mismos. Algo bastante llamativo y que está haciendo sospechar a los jugadores.

El procedimiento para jugar a este sorteo de Loterías y Apuestas del Estado es bastante sencillo: solo hay que elegir seis números, que van entre el 1 y el 49, además de un complementario y un reintegro. Pues bien, el 7 de marzo salieron premiados los números 8, 21. 23, 40, 43 y 47, con el 26 como complementario y el 7 como reintegro. Dos días después, en el sorteo del sábado, cinco de los seis números de la combinación se repitieron, y el complementario y el reintegro fueron los mismos. Demasiada casualidad, pero ¿realmente hay razones para sospechar?

"Posible es, porque ha ocurrido, pero es muy difícil", admite José Enrique Chacón, catedrático de Estadística de la Universidad de Extremadura. En cuanto conoció la noticia de esta extraña coincidencia de números, este matemático se pudo a hacer algunas cuentas para calcular la probabilidad que había de ocurrir esto. "Una posibilidad entre 23 millones de ocurrir" fue el resultado que obtuvo. Una probabilidad tan remota como el ejemplo que ha puesto Chacón. "Imagínate que repartimos dos canicas entre toda la población española y te doy una posibilidad solamente de que encuentres entre toda esa gente a una de esas dos personas que tienen una canica. Así te puedes hacer una idea de lo dificil que es lo que ha ocurrido", explica el catedrático.

"Habría sido más probable que hubieran coincidido los seis números de la combinación", señala José Enrique Chacón. "Lo que aquí dificulta la coincidencia es que no solo han salido cinco de los seis, sino que también el complementario y el reintegro". Sin duda, se trata de una casualidad verdaderamente extraordinaria que ha provocado opiniones de todo tipo.

En el sorteo del jueves 9 no hubo ningún ganador, pero en el del sábado 11 sí, un solo acertante que consiguió el premio de dos milllones y medio de euros, de ahí que hayan surgido seguramente las especulaciones en cuanto a la veracidad del sorteo. "Sería como en un casino en el que jugamos en la ruleta a rojo o negro, y ganamos 24 veces seguidas. No sé si al director del casino le saltarían las alarmas o no, es raro", apunta el matemático.

No obstante, Chacón ha despejado las dudas que pueden haber surgido en torno a los dos srteos y ha matizado: "Es raro, pero es posible". El catedrático de Estadística ha indicado que todos los números tienen las mismas posibilidades de salir en el sorteo del día siguiente. "Se supone que el resultado de un sorteo anterior no tiene nada que ver y no tiene niguna influencia en el sorteo siguiente", ha comentado.

El caso ha llamado la atención del matemático, y es que asegura que lo pondrá como ejemplo en sus clases, ya que considera que son cálculos que "los estudiantes deberían saber hacer".