Marisol Burón, madre de Marta Calvo: "Vamos a recurrir esta sentencia y las otras dos muertes también"

No hay prisión permanente revisable para el asesino de Marta Calvo. La Audiencia Provincial de Valencia sentenciaba 159 años y 11 meses de cárcel a Jorge Ignacio Palma por el asesinato de Marta y otras dos mujeres, Arliene Ramos y Lady Marcela. Asimismo, se suman delitos contra la libertad sexual y tentativa de homicidio contra otras seis mujeres. Como máximo, se pasará 40 años en prisión.

Marisol Burón, madre de Marta Calvo, confiesa estar en shock. Lleva luchando por el esclarecimiento del caso de su hija y por la recuperación de su cuerpo casi tres años. "Pues la verdad que siento mucha impotencia después de estar luchando casi tres años por recuperar a mi hija y porque ese asesino no vuelva a ver jamás la luz del sol", cuenta la madre de Calvo, dado que luchaba para que el asesino de su hija fuese condenado a prisión permanente revisable.

"Esto es para mí, y creo que para toda España, una vergüenza de sentencia", apunta la entrevistada. "Todo tiene una explicación. La Fiscalía también quería asesinato, pero no se la podía jugar. Porque si el jurado popular en vez de decir que es asesinato hubiese dicho que es un homicidio, si nadie pide homicidio, esta persona no tendría delito. Entonces, ella dijo que iba a pedir homicidio y nosotros asesinato. Y así fue", explica.

"Realmente, no es que haya un asesinato, es que hay tres. Es que si este juicio lo partimos en tres, son tres asesinatos. Cuando las tres partes pedíamos la prisión permanente revisable, ojalá hubiesen salido las tres, pero que menos que una", se lamenta Burón.









"Retomamos la proposición de ley en septiembre"

"Una prisión porque, si mi hija no me llega a pedir la ubicación, voy en busca de ella y pongo la denuncia, comienzan a tirar de los hilos y aparecen las otras dos muertes... Porque estos dos casos estaban cerrados y gracias a mi hija Marta esos casos se han reabierto y ha salido a la luz que este psicópata asesino también las mató", recuerda.

"Esto es realmente una vergüenza. Que digan que excluyen de la sentencia la integridad moral. Ni a mi peor enemigo le daría a probar esto. Esto es muy duro. El acostarte todos los días sabiendo que tu hija está en la calle. Estoy hay que pasarlo y digerirlo. Entonces, que esta jueza excluya la integridad moral... Mi vida es otra, mi vida ha cambiado. Yo no vivo. Lo único que hago es revivir por hacer justicia a mi hija. Que toda España sepa que no voy a parar, aunque me cueste mi vida", señala.

"La proposición de ley está metida en el congelador, ahora en septiembre la volvemos a retomar, porque esta ley ya está aprobada. Solamente queda que el Gobierno quiera sacarla adelante y que las personas que no digan dónde está el cuerpo e la víctima, se le pueda aplicar directamente la prisión permanente revisable. Es vergonzoso que está ley no esté puesta. Es inhumano que no tengas el cuerpo de tu hija", asegura Burón tras reconocer que ha "sentido el apoyo de muchísima gente, incluso fuera de España".

"Vamos a recurrir esta sentencia. Eso lo tengo clarísimo. Ya hemos hablado con mis abogado y esto lo vamos a recurrir. Y las otras dos muertes también va a recurrir porque esto no se puede quedar así. Vamos a ir a por todas. Esto es una vergüenza, y para España entera", confirma la madre de Marta Calvo.

