El mal rato de una oyente en Amsterdam por lo que llevaba en la maleta: "El perro policía se quedó clavado"

Una oyente sorprendía este martes al equipo de La Tarde al desvelar el incidente que vivió al salir de la ciudad holandesa de Amsterdam y al ser detenida por la policía por lo que llevaba dentro de la maleta. Y es que, según relata a Pilar Cisneros y Fernando De Haro, todo fue a raíz de que uno de los perros que acompañaban a los agentes se quedase “clavado” al detectar, por el olor, lo que había dentro del equipaje.

Y es que este martes precisamente la cosa iba de aeropuertos y maletas en el programa de COPE. A raíz de la prohibición a un joven para entrar en Australia por llevar jamón, queso y chorizo, los oyentes se han lanzado a narrar sus propias experiencias al llevar comida y otros elementos entre aeropuertos. De hecho, una mujer explicaba en los micrófonos de La Tarde que ella misma descubrió la manera de enviarle embutido a su hija, que también vive en el país australiano: meter el chorizo y el jamón en latas.









Un joven, detenido en Australia por llevar jamón y queso



Y es que un joven español de 20 años ha sido la primera persona a la que el Gobierno de Australia le ha retirado la visa por ingresar al país con "objetos de riesgo" sin declarar después de que el pasado 1 de enero entrara en vigor una nueva normativa de bioseguridad para evitar el ingreso de enfermedades y plagas al país.

Según ha detallado en un comunicado el Ministerio de Agricultura australiano, el español se ha convertido en la primera persona en incumplir la medida, por lo que se la ha cancelado la visa de viaje y se le ha impuesto una multa de 3.300 dólares australianos (2.124 euros). En concreto, el joven habría llevado en su maleta sin declarar un kilo de carne de cerdo cruda, que incluía dos envases de jamón, un envase de chorizo y otro de caña de lomo. Además, también había viajado con una cuña de queso.





El mal rato de una oyente al salir de Amsterdam



“Y eso cuando llegas al aeropuerto y ves que todo está lleno de policías, con perros, tú con tu maleta, y de repente un perro te mira fijamente...”, comenzaban introduciendo los directores del programa. Por que, a raíz del joven español en Australia, ¿a quién no le han parado en un aeropuerto con algo en la maleta?

Una oyente explicaba su experiencia: “Yo me he llevado de todo, hasta pescado congelado, arreglos para hacer alubias con chorizo, cocido, de todo. He ido a Holanda, Rumanía, a todas partes. Pero una vez yendo desde Amsterdam a Birmingham, que te esperaba un elenco de policía impresionante con perros”, narraba. “Y un perro se me queda clavado”. Pero fue lo que descubrió el perro en la maleta lo que desató las risas del equipo de La Tarde:

“Me hacen abrir la maleta y lo que detectaba el perro era una tarrina de queso holandés de untar que llevaba en una zapatilla para que no se me rompiera. Vamos, allí se quedó la tarrina y el perro se puso las botas”. Eso sí, el perro lo que tenía era hambre, como comentaban los directores del programa. “Claro, mira, metió la tarrina de queso en la zapatilla, el sitio apropiado. Esta zapatilla huele fuerte, claro claro...”, bromeaba De Haro.