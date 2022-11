La lucha de los padres que han perdido a un bebé antes de nacer: "Han llegado a retirarme la palabra"

Para los registros, Naira y Pilar no existen. Naira es la hija de Miguel Ángel. La pequeña Pilar se llama como su madre.

Pero para las administraciones no existen como tal. No tienen nombre. No aparecen en libro de familia. Y sus padres, como miles de padres que han perdido a un hijo antes de que naciera, siguen pidiendo que por favor, puedan hacerlo.

Para que existan como un miembro de su familia. Para que tengan un nombre. Su nombre. Porque estas madres y padres piden que aunque sus hijos murieran antes de nacer, siguan siendo sus hijos. Y que así conste. Se considera muerte perinatal a los bebés que han perdido la vida entre los 180 vida de gestación y el momento del parto.

Al duelo y al drama hay que unir un periplo que tienen que sufrir las familias por diferentes administraciones, por distintos registros, sin protocolos de atención.

Tanto Pilar como Miguel Ángel se han pasado por 'La Tarde' para hablar de su experiencia en este sentido y cómo lo están luchando.

Pilar ha sido bastante clara sobre cómo vivió esta triste situación, y cómo ha luchado por ello: "Yo fui al hospital pensando que estaba de parto y me dijeron que no tenía latido" "Tengo mucho dolor, pero también alegría. Alegría por sentir que he estado embarazada" "No es una criatura abortiva, yo he sido madre, yo he dado a luz a mi hija" "No hay menos pena, pero por lo menos van a reconocer a mi hija"

Miguel ha contado que su pequeña Naira nació sin vida en junio, se asfixió con su propio cordón umbilical: "Cuando te dicen que no hay latido se te viene el mundo encima" "Los padres lloramos, tenemos sentimientos. Lo que sentí es lo que siente cualquier persona independientemente de su sexo". Aquí puedes escuchar sus testimonios al completo.

Asimismo, Miguel defiende el cambio de legislación: "Es una sencilla modificación legislativa que afectan a miles de personas" "No hay menos pena, pero por lo menos van a reconocer a mi hija".