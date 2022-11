La lucha de los mayores por la atención personal en los bancos, premiada en Bruselas: “Somos el futuro”

"Vengo a hablarles de los mayores más desfavorecidos, de los más débiles, de los que han sido el origen, el centro y la motivación de mi campaña. Mayores, que en la pandemia del coronavirus murieron en un número indiscutiblemente exagerado, en soledad y lejos de sus seres queridos. Cuando no nos habíamos recuperado de ese sufrimiento, nos llegó la pandemia digital, una digitalización mal programada, demasiado rápida, injusta, que nos excluye y que tiene rigidez dictatorial". Este es Carlos San Juan de la Orden, 79 años y este es parte del discurso que pronunció hace poco en Bruselas tras ser nombrado “Ciudadano Europeo” del año por su lucha para dar visibilidad y voz a los mayores.

¿Te acuerdas de quién es Carlos San Juan? Bueno, nosotros le seguimos de cerca desde que hace casi un año hablamos con él por su campaña: ‘Soy mayor, no idiota’ en la que consiguió más de 600 mil firmas. Además, logro reunirse con Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno de España y obtuvo el compromiso para la puesta en marcha de un protocolo que ayudase a los mayores a enfrentarse a esta brecha digital que sufren en situaciones tan cotidianas como la de ir al banco a sacar dinero. Reuniones y promesas que según el propio Carlos, no han llegado a nada. Ahora nos lo explicará él mismo en ‘La Tarde’, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.

“Esta campaña se ha extendido mucho” por toda Europa, apunta San Juan. Y señala que son “muchísimos mayores muy vulnerables”, de hecho detalle que “casi un 40% de personas que no tienen acceso a internet”. Y cree que el problema durará hasta que “un cambio de las directrices obligue” a acabar con las trabas que las entidades imponen. “Los mayores no necesitamos comprar cibermonedas”, señala San Juan. “Necesitamos conocer nuestra pensión y algún gasto imprevisto”, aclara.

El impulsor de ‘Soy mayor, no idiota’, dice que los bancos cambiaron su política y “no hubo ni una entidad que no cerrara a las 11 y que no ayudara”. Para poder ir había que pedir una cita y “había que hacerla con aplicación”, rememora. “La zona de donde yo vivo son personas mayores y que los cajeros se volvieron robots”, cuenta. Y este tipo de reuniones les “sirve también para socializar”, sobre todo teniendo en cuenta que “un 33% suelen ser mujeres en soledad no deseada”. Estas visitas a las entidades eran “un motivo para relacionarse” pero se han convertido en “escenas dramáticas hasta cuatro horas esperando bajo la lluvia”, describe San Juan.

Una nueva ley, considera que “es fundamental”. Sin embargo se ha encontrado que “lleva rodando más de tres años”. Esto sucede a pesar de que prometió que estaría completa “antes de final de año”. Pero finalmente, “se aplaza hasta el año que viene”, lo que es un peligro porque es “un año en el que empiezan los intereses electorales”. “Comenzamos la típica campaña electoral” en la que la la capacidad para legislar, “en efectividad disminuye”. San Juan considera que aprobar esta ley es tan importante como las demás. “Somos casi 10 millones de españoles” que son mayores, según la cabeza visible de ‘Soy mayor, no idiota’. Y a pesar de lo que suele decirse, advierte: “Que no nos olviden porque somos el futuro” y añade que España será “en el 2050, el país más longevo del mundo”.