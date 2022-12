La lucha de Ana Isabel y Cristina contra las presiones médicas para forzar un aborto: "Qué haríamos sin ella"

Decir que sí no es fácil. De hecho, es de las cosas más difíciles que un ser humano pude hacer, porque eso implica salir de uno mismo para entregarse al otro. Sí a dar la vida, sí a no dormir las horas que hacen falta, sí a compartir e incluso a no tener por darlo, sí sacrificar lo que a tí te gusta, por hacer feliz al otro, sí a renunciar a una parte de tu vida por dar esa vida a un nuevo ser.

Uno de cada cuatro embarazos en España acaba en aborto, de hecho, desde que en 2010 entró en vigor la actual ley de plazos, en España han abortado cerca de 100.000 mujeres de media al año. Hoy en el día de los santos inocentes queremos dar voz a esas madres a las que se les ofreció el aborto, pero decidieron dar el sí a la vida.

Ana Isabel es una de esas mujeres que consiguieron enfrentarse a la dureza la sociedad y, sobre todo, dijo que sí a la vida: "Cuando me llamaron para hablar en la radio, me emocioné de nuevo al recordar la historia. Fueron unos momentos muy duros. Me lo hicieron pasar muy mal con el embarazo. Desde que se empezaba a ver el grosor de la nuca de mi hija, los médicos ya empiezan a ver algo raro. Me mandan a una consulta de altos riesgos y me dicen que tienen que hacerme la prueba de la amniocentesesis", explica Ana Isabel.

La decisión de Ana Isabel fue negarse por completo a hacerse la prueba de la amniocentesesis, porque podría provocar, o bien el aborto instantáneo, o bien lesiones en el cerebro al niño. Es una prueba que consiste en pinchar en la bolsa del niño para detectar si viene con trisomia 21.

Lo cierto es que la protagonista de 'La Tarde' de COPE, sufrió numerosas presiones para que abortara de su hija, Teresa. "Me decían que qué iban a hacer sus hermanos cuando mi marido y yo falleciéramos. Y yo digo, qué haríamos nosotros sin Teresa", asegura Ana Isabel.