Los tres trucos en la declaración de la renta para ahorrar hasta 3.000 euros: "Corre a hacerlo antes de 2023"

El economista Fernando Trías de Bes daba este viernes tres trucos para ahorrarnos dinero en nuestra declaración de la renta de este año: concretamente, hasta 3.000 euros, si seguimos correctamente los pasos. Eso sí, insiste el experto en que sólo tenemos unas semanas para llevarlos a cabo y que tenemos que darnos prisa, recordando que la mayoría de gestores lamentan en el mes de junio que estos cambios no se hayan hecho antes del comienzo de Año Nuevo.

“Qué puedo hacer a día de hoy para pagar menos en el IRPF del año que viene”, se preguntaba la copresentadora de La Tarde, Pilar Cisneros. “Quedan 15 días para acabar el año y a lo mejor te preguntas si estás aún a tiempo, y lo cierto es que sí”, asegura. Así, Trias de Bes ha querido recalcar que “lo primero que hay que hacer es correr, porque no queda nada ya”. “Como es un impuesto que lo liquidamos en junio y cuando pasa el año el gestor siempre dice que eso lo tenías que haber hecho antes de diciembre, antes de que acabe el año”.

Unos reajustes con los que nos podemos “ahorrar hasta 3.000 euros quien esté en alguna de las situaciones que vamos a explicar ahora”, añadía Cisneros.

Fernando Trías de Bes, el economista 'de bolsillo' de La Tarde









Vivienda: Ahorro en el IRPF de hasta 3.000 euros



“Acordaos que la vivienda habitual era deducible hasta antes de 2013, quien compró después ya no hay deducción, aunque sigo pensando que es algo que nunca se debería haber quitado, es una inversión que debería suponer un alivio en el IRPF”, matizaba el economista, que se lanzaba a explicar cómo podemos reajustar la parte de la vivienda para ahorrar.

Primer punto: haberla comprado antes de 2013. El segundo punto recordemos que la parte del pago del principal de la vivienda (no los intereses) tienes derecho a deducir una parte. “Siempre hay que mirar cuánto llevamos pagado este año por si me queda para llegar al máximo: 9.040 euros anuales, te puedes deducir hasta un 15% y mirar cuánto llevo pagado y si podría aportar algo más”, comenta el experto.

Eso sí, si has vendido la vivienda habitual vas a tener que pagar en caso de haber tenido beneficio a no ser que lo reinvierta, “y tienes dos años para hacerlo”, recuerda Trías de Bes. “Y debes tener en cuenta que en la nueva vivienda te tienes que quedar un mínimo de 3 años”.





Cambios en las ganancias patrimoniales para ahorrar en la declaración de la renta

Las ganancias patrimoniales son aquellas que no tienen que ver con la renta del trabajo, el patrimonio: lo invertido en bolsa, acciones de empresas familiares, intereses... Todas esas ganancias se integran y se suman entre sí y se calculan si has tenido ganancias o pérdidas patrimoniales. “Es importante mirar esto porque si ves que con lo que has tenido te interesa sacarlo y dejarlo en pérdidas, es el momento”, subraya.

También hay que incluir las criptomonedas, la gente se piensa que es un mundo al margen de la Agencia Tributaria y no, no pasan desapercibidas, hay que declarar las ganancias y perdidas patrimoniales de las cripto.





¿Qué podemos hacer con los alquileres?

En el caso de los alquileres, para el propietario puedes deducir los gastos: el IBI, la comunidad de vecinos... Si lo tienes alquilado como vivienda habitual de otra persona la Agencia Tributaria te deja deducir bastantes gastos. Reparaciones, conservaciones, comprar lavadoras... Así, Trias de Bes aclara que “si pensabas hacerlo el próximo año, adelántalo a ahora y puede deducirse como gastos”.









También desgrava las deducciones por hacer una obra para mejorar la eficiencia energética de nuestra casa: “Se está poniendo muchísimo incentivo ahí, se está poniendo más ahí que en adquirir una vivienda habitual. Hay varios tipos de ayudas y diría que, principalmente, lo que inviertas te produzca una verdadera rebaja en tu consumo de calefacción y refrigeración”, concluye. El experto, por tanto, aconseja que hagas la inversión siempre y cuando hayas conseguido bajar la demanda en más de un 7%.