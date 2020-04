Los rostros del Hospital Puerta de Hierro

María trabaja en Fisioterapia Respiratoria de la UCI del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Nunca había visto a tantos pacientes jóvenes con tantos problemas respiratorios.

Impacta su mirada. Está cansada. Se nota pese a que tiene puesta la mascarilla. Lo vemos en ese primer retrato: con gafas y el pelo recogido. Se percibe perfectamente todo lo que siente cuando llega a casa.

Lo ha captado a la perfección su marido David, que también trabaja como celador en la Unidad de Psiquiatría Adolescente en el centro hospitalario.

El retrato de María, hecho solo a lápiz, es el primero de una veintena que ha hecho hasta este momento. Ha dibujado el rostro de Irene y el de Carmen, que son enfermeras en el hospital, el de Luis que es técnico de Radiología o el de Roberto, que es el responsable de Jardinería...

“Son ojos de cansancio, de miedo, estrés...los que veo todos los días y es lo que quiero hacer llegar con estos retratos. Los ojos no son lo que eran", ha dicho David Gómez en La Tarde de COPE.

“Cada vez ve más cansancio pero menos miedo”, ha asegurado David.

Uno de los primeros retratos, el cuarto, lo realizó a uno de los sanitarios con los que más se relaciona en el Hospital Puerta de Hierro. Es Jorge Herrero, es auxiliar de enfermería en la UCI del Hospital Puerta de Hierro. También Jorge ha estado en La Tarde de COPE: “Le conocemos todos. Es una persona completa en todo, muy sensible, no solo por sus dibujos, sino también en el día a día. Es como mi hermano mayor"

David empezó a dibujarles para contar sus historias y para que dejaran de ser héroes anónimos: “Primero me interesé por gente en las plantas reservadas para casos del Covid-19 y de la UCI. Pero ya no sólo busco médicos, enfermeros o celadores, sino también a todos los que trabajan en el hospital y a los que no se les aplaude cada tarde: los de Seguridad, los cocineros, los del servicio de lavandería, los de mantenimiento, los chaquetas rojas, los del laboratorio. Hay muchísimos invisibles”.