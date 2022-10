Los profesores critican el nuevo puesto que el Gobierno ha creado en las escuelas: "Falta formación"

Un mes desde que empezó el curso, desde que se estrenó la figura del coordinador del bienestar. Los profesores que tienen que serlo lamentan que no se conozca bien qué labor tienen que desempeñar. Sobre el papel, proteger de la violencia a los más jóvenes, tanto en un plano físico como en lo mental. Los profesionales piden formación.

Jorge Delgado, director del CEIP Blas Infante de Écija, coordinador de bienestar en su centro, ha explicado en 'La Tarde' que su cargo funciona “contra la violencia en el aula” y que “las funciones están bien detalladas”, al menos en su "comunidad”, porque aclara que “aquí ha dependido de comunidades”. No todas las autonomías “han sacado una instrucción”, y transmite que “otros compañeros tienen solo la ley”. Esto es un obstáculo para muchos docentes. “Nos piden que seamos promotores de una convivencia positiva, estemos siempre vigilando las situaciones en contra de los niños”, pero se lamenta de que falten recursos.

En el caso de Andalucía, las instrucción insta a que preferentemente esta figura la ocupe alguien del equipo directivo. Delgado explica que “no dotan de horas de reducción para poder realizar su trabajo”, por eso no pueden “dárselo a otra persona que no sea del equipo directivo”. En definitiva, la opción por la que han optado ha sido “la figura del jefe de estudios" ya que así les permite "no reducir las horas de apoyo al alumnado”.

Aclara que para realizar esta tarea hace falta formación: “Lo ideal para nosotros es que podía haber recaído en función del currículo formativo”. Pero puede no darse, en cuyo caso, mejor idea es la de “formarlo o contratar a alguien externo que esté formado en este aspecto”. Pero la falta de margen para hacerlo ha resultado un lastre a la hora de prepararse para este nuevo plan: “En educación legislan y luego se establece un plan”. “Han legislado una ley y han dado un cargo y ahora hay que esperar que desarrollen cursos de formación para que puedan ser formados por las comunidades”, explica Delgado.

Aun así, concede que este responsable “tiene sentido y es necesario”, aun más “en los centros en los que ha habido más acoso escolar”. Pero detalla que “para poder desarrollar esta figura bien se necesitan recursos formativos y de horas”. El director “se ha visto subida la carga laboral”. Las tareas han sido las de “revisar plan de convivencia, hemos redactado un plan de actuaciones”, todo ello desde septiembre, “esa carga se nota sobre todo al principio de curso”. Se queja de que “va a tener que ser flexible, porque no podemos empezar de cero a cien en primeras de septiembre".