"Los niños suecos hacen mejor la dieta mediterránea": España, en jaque por la obesidad infantil

Tres de cada diez menores tienen sobrepeso y obesidad en España, algo que empeora en familias de rentas bajas. Estos e debe en gran medida a la compra de productos ultraprocesados al no poder comprar pescados o verduras regularmente. Lo económico para algunas de estas familias es pedir comida a domicilio, en algunas ocasiones.

Y es que España es el tercer país europeo con mayor obesidad infantil, lista en la que hemos subido un puesto debido a la pandemia. El confinamiento ha generado más uso de pantallas y menos actividades en la calle. Datos impensables hace unos años. Los hábitos alimenticios se fijan en la infancia y persisten a lo largo de la vida, un problema que analizamos con la doctora Ana de Hollanda, coordinadora del Grupo de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), en 'La Tarde' de COPE.

Por debajo de Italia y Grecia

"Es una pena que la dieta mediterránea se llame así, pero estemos en la cabeza de la obesidad. Los niños que viven en Suecia son los que mejor hacen la dieta mediterránea, no tiene mucho sentido, teniendo esto aquí tan disponible, el tema de la inflación está jugando una muy mala pasada con nuestros niños", ha analizado la experta consultada por 'La Tarde'.





Es sin duda la parte económica la que influye en buena medida en esta elección de dieta menos saludable en muchas familias a las que les cuesta llenar la cesta de la compra: "Influye un montón en cómo elegimos los alimentos que vamos a comer. La dieta mediterránea está basada en alimentos frescos y de proximidad, los que se han encarecido mucho con la pandemia y la guerra", ha asumido la doctora.

Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos, aun así, es la falta de educación al respecto: "No hay una información generalizada de lo que significa comer bien. Me contaban cómo en un grupo de madres preguntaban si un bocadillo de chorizo era saludable para llevar de merienda al cole. Y no. Falta mucha información. Nos falta mucha cultura a nivel de lo que llamamos medicina culinaria. Qué es saber cocinar y como aprovechamos esos alimentos", ha explicado Ana de Hollanda.

El problema del sedentarismo, agravado por la pandemia

"Han aumentado mucho las horas de pantalla de los niños. Esto hace que el sueño por la noche se rompa, es un factor que también afecta en la obesidad. Muchos padres que no pueden pagar las extraescolares es otra forma que puede afectar en ellos", se ha lamentado la doctora.

El problema se agrava, además, si no dormimos bien: "Estamos más tiempo despierto y tenemos una oportunidad para comer. Las personas que trabajan en turnos nocturnos. Normalmente, tenemos mucha más hambre y hace que sea más difícil llevar una dieta más ordenada", ha destacado la doctora, sin olvidar que muchas veces, cuando abusamos de las pantallas por la noche, se nos puede influir para seguir comiendo: "Todo el contenido que podamos ver en la pantalla nos puede influir. Recetas, alimentos que influyen en nuestros deseos de comer después".

Comida de colegios, desayunos y meriendas

"Es difícil de estandarizar porque en cada comunidad autónoma tienen estrategias diferentes. Lo ideal sería que todos nuestros comedores escolares puedan ofrecer una dieta saludable a los niños", ha pedido la experta, quien se ha lanzado a dar ejemplo de alimentos asequibles y que pertenecen a lo que conocemos como dieta mediterránea: "Hay cosas de la dieta mediterránea que no son tan costosas. Por ejemplo, las legumbres. Las podemos comprar en el súper y son accesibles. Muchas verduras. Es verdad que las frutas son un poco más caras o el arroz integral.





Finalmente, la doctora Ana de Hollanda ha querido lanzar una reflexión sobre la importancia que los padres deben darle al peso y la salud de sus hijos: "Se acude poco al médico, porque hay poca conciencia de enfermedad", ha explicado con respecto a la obesidad infantil en 'La Tarde' de COPE.