Los miembros del equipo 'Alma de África’ reproducen en sus camisetas los insultos que reciben en los partidos

Nos situamos en el campo de fútbol de Jerez de la Frontera. Allí juega el ‘Alma de África’, en la Tercera División Andaluza. Conjunto compuesto por jugadores de doce nacionalidades diferente, la mayoría de ellos del Continente africano. En su último encuentro de Liga, decidieron colocar en la camiseta algunos de los insultos o comentarios despectivos que tienen que aguantar diariamente en los campos de España: entre esos nombres se podían leer “moro, negrata, sin papeles, esclavo…" insultos a los que tienen que hacer frente, y con los que pretenden denunciar el racismo en el futbol español.

Una medida para la reflexión que se ha hecho viral y que a más de uno le va a hacer pensárselo dos veces antes de insultar a los futbolistas. El ‘Alma de África’ nació en 2015 casi por casualidad. Aquel verano, Quini Rodríguez daba un paseo una tarde de domingo, y vio jugar al fútbol a varios chicos africanos. Tenían por costumbre reunirse cada fin de semana para jugar partidillos, disfrutar del deporte y olvidarse de sus complicadas vidas. A Quini se le ocurrió que de ahí puede salir un equipo profesional. Se lo dijo a su amigo Alejandro Benítez, empresario local que se sumó al proyecto y desde ese día se convirtió en presidente del club.

El objetivo es doble: ayudar a estos chicos a salir de la exclusión social a través del fútbol y ser ejemplo de solidaridad e integración. Un ejemplo para el mundo del deporte y el fútbol. Y lo han conseguido recibiendo reconocimientos como el premio Ciudad de Jerez a la igualdad y la integración. Aún así, con lo que no han podido terminar es con los insultos y el racismo en el fútbol y por eso su lucha continúa.

Uno de los futbolistas es Eric Josue, que juega de centrocampista. Llevaba el nombre de ‘mono’. En ‘La Tarde’, ha relatado que “estoy acostumbrado a que me lo llamen. Cuando alguien me insulta así, aviso al árbitro, pero no contesto."

Por su parte Isa Abdul, llevaba el nombre de ‘esclavo’: “Nos dicen de todo, que nos vayamos a nuestro país, que nos espera una patera… Ya nos acostumbramos tristemente. Prefiero callarme y disfrutar del fútbol. Algunos jugadores del equipo rival incluso nos dicen negros de mierda, que me vaya a mi país… Los árbitros no lo oyen, si no les expulsarían o le sacarían tarjeta. Lo hacen cuando el árbitro está lejos.”