Los españoles engordamos 3kg en vacaciones

Hoy, 31 de julio, es el día en el que muchos comienzan sus vacaciones. Ya no es como hace un par de décadas que el 1 de agosto se quedaban las ciudades vacías. Según la sociedad española de endocrinología y nutrición, los españoles engordamos 3kg cada verano.

Este miércoles en 'La Tarde' en COPE, la endocrino y coordinadora del Área de Nutrición de la SEEN y responsable de la Unidad de Nutrición y de Obesidad del Hospital Universitario de León, María Ballesteros, nos explica el por qué cogemos peso cuando llegan las vacaciones. ''Es una suma de muchas cosas. Nos relajamos más y relajamos nuestros buenos hábitos dietéticos. Es mucho más fácil comer fuera de casa o comer alimentos que no comemos en otra época del año y perder durante las vacaciones estas rutinas hace que vayamos ganando peso. El problema viene cuando en cada periodo vacacional cogemos tres kilos, y no somos capaces de perderlos luego'', explica María.

''Es importante pensar que no hay que estar desparramando todo el tiempo. Nos podemos permitir pequeñas licencias pero nuestro patrón de hábito de alimentación y ejercicio debe seguir igual. Las vacaciones puede ser una oportunidad para realizar una actividad física mayor en un momento en el que podemos tener más tiempo y de esa manera compensar los excesos'', continúa la endocrino.

Ganar músculo no es lo mismo que ganar peso, y aumentar la masa de nuestros músculos es una buena noticia, así lo explica María: ''No tenemos que estar tan pendientes de la báscula y de los kilos, sino de nuestra composición corporal. Cuando hacemos ejercicio y ganamos masa muscular, puede que nuestra báscula nos de un 'disgusto' ya que puedes ganar algo de peso. No hay que preocuparse porque siempre va a ser saludable porque nos vamos a encontrar mucho más ágiles y con menos problemas. Nuestro enemigo son los kilos que ganamos de grasa. Para saber si estamos ganando masa muscular o por el contrario solo estamos engordando es recomendable acudir a lugares especializados que tienen aparatos para medir y conocer la composición corporal. Existe una forma para controlarnos y es medir nuestra circuferencia de la cintura'', asegura la experta.

''Si un día nos hemos pasado comiendo o hemos abusado de comidas no recomendadas lo mejor es volver a nuestros hábitos saludables al día siguiente. No hay que empeñarse en compensar los excesos del día de ayer. Lo importante es pensar que lo que hemos hecho ya no tiene remedio y por tanto al día siguiente hay que volver a la dieta y el ejercicio'', concluye María.