Los crueles insultos contra una árbitro de fútbol: “¿Qué coñ* haces aquí? ¡Vete a fregar!”

Comienza el partido. Desde el minuto 2 de partido Andrea, juez de línea de la categoría juvenil, está escuchando como le recriminan no haber pitado dos fueras de juego. Es el padre de uno de los niños que participa en el encuentro. El padre le grita improperios como “tú eres una mujer”, “¿qué coño hace aquí?” o “¡Vete a fregar!”

Esta era la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Andrea, que lamentablemente se tiene que acostumbrar a situaciones similares en los campos de fútbol a los que va a pitar cada fin de semana. Pero este día dijo basta y decidió que ese partido había que pararlo. Y se paró para intentar que esa madre que la insultaba durante todo el partido fuese expulsada del campo, pero la mujer se resistió a irse e incluso amenazó a Andrea con esperarla al final del partido.

Es la historia que nos ha contado Andrea en La Tarde de COPE. Asegura que recibió insultos “durante los 90 minutos del encuentro”. “Llegó a decirme que iba a esperarme a la salida del partido para darme de palos” recuerda la protagonista de esta historia que, recuerda, todos los partidos se encuentra algo parecido pero nunca “de esta intensidad”. Curiosamente fue el hijo del matrimonio que le increpaba, de unos 16 o 17 años, el que se acercó hasta sus propios padres para pedirles que parasen porque les estaba dando “vergüenza ajena”. Esta historia se ha hecho viral en las redes sociales después de que Andrea la colgara en su propio muro de Facebook.

“Sigamos promoviendo la violencia, y después vete a una manifestación a defender a las mujeres. Hasta que todo esto no acabe, el mundo no irá mejor. Cada vez el fútbol da más asco...” se quejaba en redes sociales donde también aseguraba que no le van a “quitar la ilusión”.