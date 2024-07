López Aguilar (PSOE) pide contener el aliento con "suma preocupación" por los resultados venezolanos

Resaca electoral en Venezuela. Ha sido esta mañana cuando el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, ha anunciado que el actual presidente del país, Nicolás Maduro, ha ganado de nuevo las elecciones presidenciales del país. Este triunfo ha hecho que haya obtenido la reelección al lograr el 51 por ciento de los votos.

Y es que según el 80 por ciento del escrutinio, Maduro ha conseguido reunir hasta 5,1 millones de votos, mientras que el principal opositor, Edmundo González se ha hecho con el 44 por ciento de los mismos, lo que se traduce en 4,4 millones de votos. A raíz de esto, Elvis Amoroso ha solicitado al fiscal general del país que inicie una investigación al respecto por lo que considera unas "acciones terroristas perpetradas" contra el sistema electoral, los centros de votación y los funcionarios electorales.





¿Cómo se ven los resultados desde España?

Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del PSOE, ha atendido la llamada de La Tarde de COPE para dar su opinión sobre este hecho. Para él se trata de "un escrutinio público compartido tanto por quienes apoyan al gobierno como quienes han constituido una plataforma unitaria". Dada su nacionalidad española pero sobre todo canaria, ha seguido con especial interés y proximidad estas elecciones, pues "tengo muchos familiares en Venezuela", detallaba a Fernando de Haro. Reconoce que es un país que domina y que había conseguido "sentar las bases para que hubiese una competición electoral creíble".

HANDOUT - 29 July 2024, Venezuela, Caracas: Nicolas Maduro (C), Venezuela's President, celebrates his re-election. Photo: -/Prensa Miraflores/dpa - ATENCIÃ"N: Sólo para uso editorial y mencionando el crédito completo





Puede decirse que coincide plenamente con la opinión de Josep Borrel, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, quien durante el día de hoy ha expresado que los resultados no pueden ser aceptados por no ser transparentes ni creíbles, además de "suscitar preocupación". Y es que "no se dan las condiciones para un reconocimiento de un resultado aceptable".

¿Qué se necesita para darlos por buenos?

Pero Borrel no ha sido el único en comentarlos. Yolanda Díaz, Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, por el contrario, los ha llegado a dar por buenos. Ante esto, el eurodiputado socialista respeta y cree "que en este momento no se pueden dar por definitivos ni por buenos".

Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que terminen de ser creíbles? Según él, "que se produzca un proceso de elecciones libres, transparentes y creíbles". Es por ello por lo que ha exigido una "nación de cuentas a través de un Consejo Nacional Electoral". Esto es una administración independiente que permitiría el acceso a la sumatoria del escrutinio definitivo de cada una de las mesas.

El candidato presidencial de la oposición de Venezuela, Edmundo González





Parece que ante esta situación tan solo cabe contener el aliento con suma preocupación dado el clima de "calma tensa" que se respira en estos momentos.