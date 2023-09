Llega la nueva ley de protección y bienestar animal ¿Qué tienes que saber acerca de ella?

Atención todos los dueños de mascotas:

Si tienes un perro o un gato esto te interesa más de lo que piensas: Hoy entra en vigor la nueva ley de protección y bienestar animal. Entra en vigor, pero lo hace a medio gas, ¿Y, por qué lo hace a medias?, pues porque necesita de reglamentos específicos para desarrollar algunas novedades como el nuevo seguro de responsabilidad para perros del que tanto se ha hablado o el curso formativo obligatorio para la tenencia de animales. Con el Gobierno en funciones estos reglamentos aún no se han aprobado pero...hay algunas novedades que sí se empiezan a aplicar a partir de hoy mismo.

¿Qué tenemos que saber de esta nueva ley?

Carlos Alfonso López trabaja en la Real Sociedad Canina y es vocal delegado de trabajo, deporte y utilidad. Algunas de las novedades que presenta la ley y nos ha contado hoy, son estas: si dejas a tu perro en la puerta del súper mientras haces una compra rápida, a partir de hoy te puede caer una multa. La sanción puede oscilar entre los 500 y los 10.000 euros y va a depender de los ayuntamientos y las CCAA, además, los perros no podrán quedarse solos más de 24h y tres días si se trata de otra mascota.

Tampoco podrán estar solos de forma permanente en terrazas, balcones, azoteas, trasteros o dentro de los coches; especialmente en verano, cuando las temperaturas suben tan deprisa, será otro motivo de multa. Los perros conocidos hasta hora como 'potencialmente peligrosos' pasan a llamarse 'de manejo especial'. También hemos podido escuchar a Sergio García Torres quien es el director general de derechos de los animales. Al igual que ocurre con el seguro de responsabilidad para perros o el curso de formación, aún no hay un reglamento aprobado que regule todo lo relacionado con el 'Registro de Criadores de Animales de Compañía', al que deberás inscribir a tu gato siempre y cuando quieras criar. Si no fuera así, todos deberán estar esterilizados por ley. Nos ha contado además novedades que afectarán a las tiendas de animales: en septiembre de 2024, en las tiendas de animales ya no se venderán mascotas, sólo podrán hacerlo los criadores registrados y desde hoy, día en el que entra en vigor la ley, no podrán venderse perros menores de cuatro meses. Veremos cómo afecta ésta nueva medida a las tiendas de animales.

Y el resto ya lo hemos comentado pero te lo recuerdo; habrá un seguro de responsabilidad obligatorio para perros, que se estima que costará entre 20 o 50 euros anuales y un curso obligatorio para dueños de mascotas, desde el que tenga perros hasta el que tenga periquitos. Seguramente a través de una plataforma online gratuita que nos enseñará contenidos sencillos y adaptados a cada animal. Esto, aún no se pone en práctica, deberemos esperar a que se aprueben los reglamentos que los regularán.