El llamamiento en COPE de un hombre de Coruña para encontrar a sus amigos tras 70 años: la inusual respuesta que recibe

Si buceas un poco en tus recuerdos, seguro que hay una serie de cosas que predominan frente a otras. Tu infancia, ese primer beso que tanto te marcó, las anécdotas con tu familia o el nacimiento de tus hijos. Son tan solo algunos ejemplos, pero seguro que, sin duda, todos tienen un denominador común: el amor y la amistad.

Sí, estos dos últimos son la base de nuestra vida social, y no hay momento bueno que hayamos pasado sin nuestra pareja o sin nuestros amigos. Y de estos últimos vamos a hablar, porque son un pilar fundamental en todas nuestras relaciones.

Desde bien pequeños, tendemos a socializar y a hacer amigos allá por donde pasamos, independientemente de si es en el colegio, en una actividad extraescolar, o en la universidad. Lo cierto es que nuestros amigos son una parte importantísima de nuestra vida y alguien en quien refugiarnos.

Alamy Stock Photo Niños antes de ir al colegio

Tanto más, aquellos que nos han visto crecer y con quienes hemos crecido juntos, compartiendo un sinfín de anécdotas que darían para películas y documentales extensísimos. Esas pandillas que creamos desde nuestra tierna infancia y que, aunque se dispersen en el tiempo, tienen un impacto tremendo en nuestra vida.

Es lo que piensa también Javier, un anciano de 83 años, que se ha propuesto, por todos los medios, recuperar esos amigos que cultivó en su infancia y de los que no sabe nada desde hace 70 años.

El anuncio que puso para encontrar a sus amigos

Era el año 1955, Javier se había mudado con su familia a Coruña, directamente desde Madrid, por el trabajo de su padre. Ahí, estudió y desarrolló su adolescencia, creando nuevas amistades.

A su grupo de nueve amigos, contando con él, los recuerda con un inmenso cariño y no hay día que no haya pensado qué ha sido de su vida. Y es que lleva más de 70 años sin verlos y sin saber de ellos, y, por lo tanto, ha buscado una forma curiosa y diferente para volver a verlos.

Con su recuerdo, a Javier se le dibuja una sonrisa y es por eso que, hace unas semanas, pensó en poner un anuncio en un diario local y buscar a esos amigos.

Lo hizo de una forma muy particular: mandando una foto del año 1955, en la que salían los nueve amigos. A partir de ahí, lo único que quedaba era esperar.

“Automáticamente se ha desencadenado el interés. Tratar de encontrarlos tras 70 años era difícil” explicaba en COPE Javier. En esa foto, aparecen Roberto, Pinto, Manolo, Jaime.

Pero, una vez puesto el anuncio, ¿qué ha pasado? ¿Alguien le ha respondido?

La respuesta que ha tenido al inusual anuncio

Javier recuerda que con sus amigos paseaba por la ciudad, jugaba al fútbol, al hockey y hacía un sinfín de inocentes travesuras. A él le llamaban “el madriles”, porque venía directamente de la capital.

“Mi familia pasó la guerra en Madrid y en Coruña me llamaban 'el madriles'. Estuve ahí 6 años, a mi padre le trasladaban porque era de Renfe” explicaba en COPE.

No ha podido olvidarles, sabe que nos es fácil dar con ellos, y la pregunta que siempre ronda en su mente es “¿seguirán vivos?”. Pues lo cierto es que solo tres de ellos siguen con vida y así se lo han hecho saber a Javier.

Alamy Stock Photo Niños jugando

“Solo quedamos tres y uno de ellos me llamó por teléfono y me dijo que al otro lo veía de vez en cuando e iba a dar con él” expresaba.

No sé han visto aún en persona, pero cree que verá unos cambios físicos para los que no sabe si está preparado. “Estoy un poco mayor, como me veo todos los días no sé si he cambiado, creo que no” decía entre risas.

Aún están decidiendo y cuadrando fechas para volver a verse, pero Javier ya sabe qué es lo que piensa hacer con ellos: llevarlos a su casa de Vigo para ver la puesta de sol.

“Me han regalado mis hijos un teléfono y lo quiero para sacar todos los días la puesta de sol para mandársela a mi familia” explicaba. Y es que esta historia tiene final feliz y, después de 70 años, podrán volver a verse esta “pandilla de la calle Caballeros”.