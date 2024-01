Leopoldo López, líder opositor venezolano en 2014, en COPE: "Estaba solo y aislado en una celda"

En el segundo semestre de 2024 se van a celebrar elecciones presidenciales en Venezuela. Y hay muchas incógnitas porque, todavía, Nicolás Maduro no ha confirmado que vaya a presentarse como el candidato del 'Chavismo'. María Corina Machado es la candidata de la oposición venezolana y “ya veremos si le dejan presentarse”, decía el codirector de 'La Tarde', Fernando de Haro. En Venezuela, desde hace tiempo la situación es dramática y son millones de venezolanos los que han tenido que salir del país por temas económicos, sedentarios o políticos.

El régimen de Venezuela lo inició Hugo Chávez hace 25 años con la conocida revolución bolivariana y en 2013 le sustituyó Nicolás Maduro, tras su muerte. Leopoldo López, ahora exiliado en España, era el líder de la oposición venezolana y hace casi 10 años anunciaba que se iba a presentar a la justicia chavista y lo hizo siendo consciente de que no sería justa. Lo hizo “para despertar la conciencia y claridad ante el mundo de lo que está ocurriendo en Venezuela y de hecho fue así. A partir del año 2014, los venezolanos asumieron lo que ocurría en nuestro país no era una democracia. Desde fuera se entendió como una democracia con problemas y pasó a ser claramente una dictadura”, decía en 'La Tarde' Leopoldo.

Y añadía que no se consideraba una dictadura solo por su entrega, también "fueron muchas personas las que fueron detenidas y encarceladas y hubo protestas en las calles de toda Venezuela". La historia de los últimos años de Leopoldo López la ha contado en un libro titulado como "Nos quiere muertos", el escritor Javier Moro. Decía que se aventuró con ello porque es algo que había que contar porque "no está escrito las víctimas de esta dictadura. Ellos como aparato represor tienen una maquinaria muy eficaz, lanzan una desinformación constante y masiva, de manera que el ciudadano venezolano no sabe qué pensar, no sabe quién es quién. Ellos mismos se acaban creyendo esa propaganda que lanza el régimen".





Llilian Tintori, la mujer de Leopoldo e imagen de la oposición venezolana

La otra protagonista del libro es la mujer de Leopoldo, Lilian Tintori quien se transforma a lo largo del tiempo. "Ella al principio es una ama de casa, deportista, trabaja en televisión y es conocida porque en un programa parecido al de Supervivientes decapita a una Boa y la pone a hervir. Ya se veía ahí su carácter. Y luego cambia a ser a la imagen de la oposición en Venezuela y consigue en un equilibrio muy difícil con sus contactos, de manera que el régimen no se atreve con ella, pero vive con el miedo en el cuerpo", decía Javier. Podrían secuestras a sus hijos, no poder volver después de realizar sus viajes, "miedo a que la detengan en el coche en una esquina y la hagan desaparecer, porque eso es lo que ocurre allí, ser asesinada..."

El deporte les unió a Lilian y Leopoldo, pero antes de casarse decidieron hacer una promesa para dedicarse a la lucha de la libertad en Venezuela y ambos se hicieron un tatuaje, ella en la muñeca se tatuó Venezuela y él, en la pierna del mapa del país en la pierna. "Esto para nosotros quedó mu claro, es nuestro compromiso de vida, el país, es esta lucha y lo asumimos con mucho optimismo y alegría de saber que estamos en lado correcto de la historia", explicaba Leopoldo.

Su estancia en la cárcel

López estuvo durante cuatro años en la cárcel de Ramo Verde y relataba que fueron días difíciles. "La mayor parte del tiempo yo estaba aislado y solo en una celda y yo había leído mucho de la experiencia de otros presos y me preparé ante la amenaza y de todo lo que leí, había un tema que siempre salía: la rutina y me planteé una muy elemental que era rezar todos los días; el ejercicio físico; y leer, escribir y dibujar".





Allí tuvo algunos altercados porque siempre tenía una actitud desafiante con los que les custodiaban, decía "usted me toca y yo le empujo, cuando tú eres un preso político es distinto porque es de conciencia, es decir, tú estás preso por tus ideas, por tus esperanzas de cambio. Te pone en una posición de fortaleza moral y con unos representantes que son responsables de la dictadura".