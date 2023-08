Las publicaciones en redes que te pueden costar un puesto de trabajo: "Hacen un juicio de valores"

En las redes sociales como Twitter no hay un solo día que esté exento de polémica. Hay muchas personas que sienten la necesidad de dar su opinión sobre cualquier tema, aunque también hay gente que es más prudente en cuanto a las polémicas. Para una persona que tiende más a publicar sus opiniones, a veces eso les puede jugar mala pasada en un futuro, sobre todo cuando están buscando trabajo por culpa de publicaciones como ciertos videos, algunas fotos comprometedoras o ciertos comentarios impulsivos.

Hoy en día el 52% de las empresas consultan las redes sociales de los candidatos antes de decidirse a contratar a una persona. Cada vez hay más personas que antes de mandar una oferta de trabajo revisan primero sus redes sociales para no cometer un error antes incluso de dar una primera impresión, pero aún hay muchas personas que no saben que esto pasa, ni son conscientes de qué cosas conviene o no tener publicadas en las redes sociales antes de intentar conseguir puesto de trabajo.

Lorenzo Silva, columnista y escritor, ha comentado en 'La Tarde' que “en un perfil que lleve activo 10 años puedes ver el comportamiento a largo plazo de una persona”. También ha estado en los micrófonos de 'La Tarde' Alberto Andreu Pinillos, director ejecutivo del Máster de Dirección de Personas de la Universidad de Navarra, coincide con Lorenzo y añade que “las grandes empresas cada vez utilizan más robots para filtrar los curriculums, por lo que una de las mejores herramientas para conocer a las personas son las redes sociales”.

Otro de los invitados de Pilar Cisneros en 'La Tarde' ha sido Antonio Corral, CEO y cofundador de HR Bot Factory, una startup española de este sector, quien también ha comentado que “utilizan estos asistentes virtuales para eliminar sesgos y recopilar de una manera eficiente una gran cantidad de información para evaluar un candidato en cuestión de segundos”. El CEO también ha comentado que la compañía más importante para las empresas suele ser LinkedIn, pero por supuesto las más personales como Facebook, Twitter, TikTok o Instagram.





¿Qué tienen en cuenta las empresas?

Antonio ha explicado además que lo más prudente es que la marca digital que dejemos en internet “debe hablar lo mejor posible de nosotros” porque, según ha comentado, cualquier persona que lo vea “al final puede emitir un juicio de valor sobre nosotros”, por lo que recomienda utilizar este tipo de redes para “vender nuestra marca personal y demostrar cuáles son nuestras habilidades, capacidades o nuestro perfil”.

Un compañero de la tarde, Paco, ha ofrecido sus perfiles para que Alberto le hiciese un análisis e intentase detectar algo que no fuese adecuado de cara a una búsqueda de empleo. El director ejecutivo ha expresado que en primer lugar ha mirado su perfil de LinkedIn, donde ha detectado un error como que Paco no ha actualizado el contenido de esta red social últimamente, ni ha incluido contenido diferenciador que permita a una persona que quiera visitar su perfil conocer sus intereses concretos.

En cuanto a las redes sociales personales, ha encontrado mucho contenido relacionado con la vida personal y social del compañero de 'La Tarde', algo sobre lo que el experto expresa que “no hay ningún problema con aparecer con un vaso de cerveza en la mano”, pero avisa de que es interesante incluir además de estos contenidos, algo que permita ver a los visitantes cuáles son sus capacidades en el mundo profesional, para, según ha dicho, “conseguir dar un nombre a nuestra marca personal y que no sea una marca blanca”.