Las personas mayores solas, disfrutan ahora de vacaciones con voluntarios

Antonia tiene 83 años, es viuda y vive con uno de sus hijos. Pero no puede pasar todo el tiempo que le gustaría con ellos. Y Mari Ángeles, tiene 52 años, y es voluntaria. Juntas han pasado unas mini vacaciones en la sierra de Madrid. Mari Ángeles y Antonia se han conocido a través del proyecto 'Amigos de los mayores', que junta a personas de cierta edad con algunos voluntarios mas jóvenes que se ofrecen a acompañarles en vacaciones. Casi dos millones de personas en España viven solas en España, el 60% admiten que se sienten solas, y el verano es uno de los momentos más duros.

Ambas han estado en 'La Tarde' para contarnos esta nueva experiencia: "A Mari Ángeles la conocí esperando al autobús, cuando íbamos a Navacerrada. Yo ya llevaba tiempo con estas personas, porque una amiga mía me lo dijo" comentaba Antonia.

Mari Ángeles entró en este proceso a través de un voluntario: "Me presenté y me llamaron para una entrevista. Esta ha sido mi primera salida, y ahora estoy a la espera de que me asignen un mayor para acompañarlo periódicamente".

De vez en cuando es bueno recibir cariño por ambas partes: "A veces es recíproco, y tienes la necesidad de recibir. El voluntariado es algo que siente la necesidad de dar. Es algo un poco egoísta, el atender a tus mayores, los propios, el saber entenderles, el crear relaciones con personas de la misma edad, pero sin interferir en esos factores personales que pueden influir en las relaciones personales".

"Esos sentimientos de afecto con otros mayores muchas veces con la familia son más difíciles. Porque no interfieren esos problemas que puedas tener en un momento dado con tus propios familiares" finalizaba Mari Ángeles.