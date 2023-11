Las patrullas vecinales del campo se organizan contra los ladrones de aceituna: "Esta gente va a sus anchas"

El aceite de oliva es el nuevo oro líquido. Vas al supermercado, y el precio del litro aceite de oliva cuesta ya más de 13euros el litro, dos euros más desde septiembre. Con estos precios,el robo de aceitunas y almazaras se han disparado desde principios de año, y los productores se sienten indefensos. Solo en Badajoz han robado 22.300 kilos de aceitunas.

'La Tarde' se ha adentrado en los campos de olivos de esta provincia, y lo ha comprobado junto a Antonio y José. José tiene una almazara en Zafra, y desde agosto ha sufrido cuatro robos, el último a finales de octubre. Por otro lado, Antonio es uno de los olivareros que pertenece a una cooperativa en Navalvillar de Pela, y entre ellos han organizado patrullas para evitar los robos, más ahora que empieza la recogida de aceituna.

Las cooperativas en alerta

"Esto empezó porque era insoportable, los robos en el campo se disparaban, y había que tomar una decisión: unirnos los vecinos y defendernos" se quejaba Antonio. "Esta gente campa a sus anchas. Igual que voy yo ahora conduciendo, ellos vienen en sus furgonetas, se bajan diez o doce personas, y el olivar que tienen claudicado tardan en cogerle cero coma. Por eso salimos de noche, si vemos alguna luz, inspeccionamos, y si son ellos llamamos al 062 para alertar a la policía y que no nos quiten el pan de nuestros hijos".





De hecho, hace tan solo unos meses tuvo lugar el último robo: "me quitaron unos cinco mil kilos de aceitunas. Las dejé madurar, y cuando fui a recogerlas se las habían llevado y destrozado el olivar". Además, cuentan con las mismas máquinas de recogida que ellos: "Lo que quieren es coger muchas en mucho tiempo. Ese árbol lo tiran al suelo, y con ayuda de una máquina que pasa y te coge 10-15 kilos en un minuto".

Este año están muy nerviosos, porque el año pasado no hubo aceitunas. "La carencia de dinero en el pueblo se nota, yo tuve que sobrevivir con ahorros, y este año es una cosecha normal y la quieres defender. Los que estamos aquí estamos peleando por seguir aquí".

Cuatro robos en menos de seis meses

También han visitado la almazara que tiene José en Zafra. El último año ha subido un 51% el precio del aceite de venta al público, por lo que este año, los robos de aceituna y aceite se ha disparado, y aquí lo han sufrido especialmente.

En los últimos seis meses han sufrido cuatro robos, a pesar de tener medidas de seguridad. Y hace dos o tres semanas entraron a robar. "Un palo muy duro de casi cuarenta cincuenta mil euros de aceite, sobre todo botellas de cinco litros. En la tienda tenemos otros productos como vinos y vinagres, y no lo han tocado" asegura.

Pero, ¿qué hacen después con este aceite? Según ha contado la policía a José, "lo venden a mercadillos y luego en vecindarios, puerta a puerta, y barrios conflictivos".

También los robos han condicionado negativamente en la forma de trabajar de la empresa: "No llenamos nada hasta que no hay pedido. Se saca de granel de los depósitos, que eso de momento no lo pueden robar, tendrían que venir con cisterna" explica José.