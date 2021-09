Las patatas "feas" llegan a la mesa

Si eres de los que te fijas mucho en el aspecto de las cosas cuando vas a comprar, esto te va a interesar. Cuando vayas al supermercado estos días, es posible que te encuentres con que las patatas son más feas de lo habitual. ¿Por qué? Pues porque el clima afecta al aspecto exterior de la patata, aunque no a sus cualidades culinarias. Es decir, aunque la patata sea fea, el sabor es exactamente igual y se puede consumir con total confianza y con todas las garantías sanitarias. Lo único que pasa es que las condiciones climáticas de este año, con fuertes olas de calor y con tormentas que han sido tremendas en algunas zonas, han producido que las matas se sequen antes y por ello el tubérculo que se recoge tiene un peor aspecto visual.

Las organizaciones agrarias advierten que si no se aceptan estas patatas más feas en los centros de distribución puede llegar a producirse desabastecimiento en las tiendas. Dicho de otro modo, si no aceptamos las patatas más feas, puede que nos quedemos sin ellas. Para dar un poco de luz sobre este tema, hablamos con Alberto Duque, agricultor de patatas de Valladolid. Es además responsable nacional del Sector de la Patata de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos). "Parece que todo el mundo se fije solo en lo exterior, si son guapas, si son feas", pero en lo que realmente hay que fijarse es en la calidad del tubérculo. Alberto nos cuenta que esto no pasa solo con la patata, sino con muchos productos agrícolas.