Vacuoterapia, taichí, luminoterapia, respiración consciente, chi-kung/qigong, zerobalancing, aromaterapia o entrenamiento autógeno. ¿Te suenan de algo estas palabras? ¿Alguna vez has recurrido a alguna de estas técnicas para tratar alguna enfermedad o, simplemente mejorar tu bienestar?

Si las has escuchado e, incluso, practicado, tenemos que decirte que es mejor que dejes de hacerlo porque, ni son terapia, ni son buenas para tu salud. Y es que se tratan de pesudoterapias, es decir, nada con evidencia científica.

Son las últimas incorporaciones al listado de pseudoterapias que elabora el Ministerio de sanidad desde 2018. Cada cierto tiempo se analizan unas cuantas y tras las conclusiones se añaden o no al listado.

El objetivo es que la población aprenda a diferenciar aquellas técnicas cuya eficacia para el tratamiento o curación de enfermedades hayan sido contrastadas científicamente de las que no.

Pero ¿por qué la gente recurre a ellas? ¿Es un problema de falta de información o es que nos fiamos más de lo que nos dice un conocido, de lo que vemos en las redes sociales o nos cuenta un “influencer” que de un médico?

Para que te hagas una idea, según una encuesta de 2017, 2 millones de españoles sustituyeron sus tratamientos médicos por pseudoterapias y se calcula que son alrededor de 80.000 las personas que las ofrecen en nuestro país.

Pero, ¿cómo son y cómo podemos diferenciarlas? Es lo que nos explica Emilio Molina, vocal de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP), en La Tarde.

Cómo identificar estas terapias que pueden costarnos la salud

Seguro que alguna vez has paseado por la calle y has visto uno de esos centros que venden distintas "terapias" para mejorar tu salud y, muchas veces, para curarte alguna enfermedad. Alguna vez, incluso, has llegado a interesarte por ellas, y no son pocas las personas que, presas de la desesperación de tener algo incurable, acuden a ellas.

Sin embargo, sería deseable no hacerlo, porque no son más que engaños que no están contrastados de forma científica. "Estas incorporaciones de pseudoterapias son de dos niveles. Unas son de que más que un problema es un abuso, y en el otro nivel están otras terapias que son turbias, sustrato de tipo sectario, que dicen que todas las enfermedades provienen de conflictos mentales, y con presionar ciertos puntos te pueden curar" explicaba este experto.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero, ¿cómo podemos identificarlas? Pues bien, este experto decía que son claramente fraude cuando ninguna de ellas aparece en artículos científicos y, cuando aparecen, son para hablar de sus efectos nocivos y de ese engaño en general.

"Se siguen ofertando cosas que se sabe que es un fraude, se está impartiendo este tipo de propuestas y espero que tenga algún tipo de repercusión para que dejen de ofertarse, al menos en centros sanitarios oficiales y se controlen los centros que las ofertan. Ahora la lista se está repasando y cogieron una tanda sin publicación científica y alguna que sí tenía se están revisando para ver el tipo de rigorosas son, si hay eficacia o no" decía.

Las terapias más fraudulentas disfrazadas de ejercicio en las que puedes picar

Hay dos terapias que seguro que alguna vez hasta te has planteado en practicar taichí. Sí, este supuesto ejercicio que te ayudará a estar más estirado y relajado proveniente de Asia. Pues bien, ahora se encuentra en la lista de pseudoterapias.

"Los vemos como ejercicios suaves, algunas personas no saben que tienen mucha carga doctrinal, se habla de energías y meridianos, si apartamos esa parte y nos quedamos con el ejercicio suave, tiene los mismos beneficios y contraindicaciones que otro ejercicio de gimnasia" empezaba diciendo.

"El problema es cuando se mantiene esa carga doctrinal que puede desinformar y puede llevar y vayan a centros donde, además de eso, introduzcan otro tipo de creencias que son lesivas para la salud, el problema es cuando se habla de terapia para curar algo" explicaba.





Pasa lo mismo con la "respiración consciente", que la habrás visto en muchos centros e incluso te instan a practicarla en casa.

Especial cuidado también con la aromaterapia, ya que "se dan casos de intoxicaciones, alergias, y algunas plantas tienen inhibidores de testosterona. No hay prueba de seguridad suficiente, tenemos efectos secundarios nada desdeñables. El problema de base es que no hay seguridad comprobada ni contrastada para aquello que se propone. No solo está el riego de rechazar tratamiento, sino la desinformación, creen que sirve para algo, pero no está demostrado" explicaba.

Y un último apunte, las peores y más fraudulentas son las que provienen de la homeopatía, la acupuntura o el reiki.