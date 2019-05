'El Langui' y Pablo Pineda, la pareja televisiva de moda, visitan 'La Tarde'

El docu-show de TVE ‘Donde comen dos’ está alcanzando un gran éxito de audiencia. El programa, presentado por ‘El Langui’ y Pablo Pineda, viaja por diferentes lugares para mostrar la variedad gastronómica que existe en nuestro país, desde las Estrellas Michelín pasando por los restaurantes tradicionales. Además, tienen como objetivo hacer visibles multitud de realidades tales como la discapacidad, historias duras, tiernas… Son ya ocho programas los emitidos, en el que ambos han visitado diferentes ciudades, una de ellas fuera de España, Roma, donde incluso estuvieron con el Papa Francisco. Por los micrófonos de ‘La Tarde’ ambos han pasado este martes, donde han reconocido que están disfrutando mucho de la experiencia: “Estamos viviendo aventuras que ni pensábamos”, reconoce Pineda.

Pablo y ‘El Langui’ no se conocían hasta hace apenas dos años, en el rodaje de un anuncio de la Fundación Adecco. “Fueron cuatro horas muy intensas, y cuando acabé, me quedé con la sensación de que quería conocer mejor a Pablo y trabajar con él. Por ello, me puse manos a la obra para ver si había esa oportunidad, y se logró.”

‘El Langui’ reconoce no obstante que son muy diferentes, pero hay algo que les une, el miedo a las atracciones y deportes de riesgo. Ambos lo están tratando de superar ante las cámaras: “Siempre hemos sido muy cobardes. La adrenalina no nos va. Pero en ‘Donde comen dos’ nos hemos venido arriba y nos animamos incluso a practicar deportes de riesgo.” Los invitados de lujo no faltan en este programa. Tampoco el buen paladar, que a juicio de Pablo Pineda contribuye a poner fin a determinados prejuicios.