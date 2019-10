Juan Solo: "¿Qué esta peor, Podemos, Ciudadanos o el PSOE de Móstoles?"

Yo no he venido enfadado, de hecho venía feliz porque iba a hablar de amor sin barreras y de abuelitos felices pero ha ocurrido algo terrible. Me atrevo a calificarlo de traición.

El viernes contaba esto (recordad que nunca me invento las noticias...). ASAJA estaba indignada con Pedro Sánchez por confundir el jamón ibérico con el serrano. Hasta aquí, todo normal.

Pero vengo en el coche, escuchando el boletín informativo de las cuatro de la tarde y te oigo hablar del jamón. Tenías que haber reclamado nuestro lote. Nosotros defendimos las excelencias del jamón ibérico. No contentos con esto, los compañeros de COPE Mérida me restriegan por las narices el contenido del envío.

¡Que los chinos no van a saber apreciarlo, por favor! Y yo llevo invirtiendo muchos años en vuestra industria.

Hay veces que me siento muy solo en esta lucha, Pilar...

Pero bueno, es en estos momentos cuando hay que demostrar entereza y ser fuerte. Yo venía a hablar de una experiencia casi mística que he tenido este fin de semana.

Bueno, quizá se me ha ido un poco la mano con lo de mística. Pero vamos, que ha estado bien. He disfrutado de un fin de semana rural por tierras de Castilla y León. Y he conocido a un hombre sabio. Tan sabio no. Pero me planteó una pregunta inquietante a la que no supe responder.

Este hombre me preguntó: ¿qué está peor? ¿Podemos, C's o el PSOE de Móstoles? Sería como: ¿qué esta peor? ¿La política o el VAR? Vaya pregunta.

Intentemos arrojar algo de luz: PODEMOS.

Friends empezó siendo como Friends, una serie coral: jóvenes preparados que iban a cambiar el mundo. Pero poco a poco algunos personajes reclamaron más protagonismo y como no se lo daban fueron desapareciendo de la serie.

Hasta que quedó un triángulo: Pablo, Irene e Íñigo. Y llegó la ruptura. Errejón ha acabado teniendo su propio spin off, su propia serie,

Y Podemos, que antes era Friends, se ha convertido en Casado con hijos. El reparto varía continuamente y, cada semana, algún actor de Podemos se va a la serie de Errejón. Luego están mal.

Y encima, Pablo no tiene que preocuparse solo de los de enfrente porque quizá también le hagan sombra en casa.

Lo dice Arturo Pérez Reverte. “Irene Montero me parece mucho más interesante que su marido”. Lo que nos faltaba.

¿Y Ciudadanos? Primero fue SÍ, luego NO, NO, NO, después vete a saber, ahora sí, sí, tal vez...

Albert Rivera es como un sobre sorpresa. Es como una tarjeta del 1,2,3... Y hasta aquí puedo leer. Nunca sabes si te va a tocar un coche, un piso en Torrevieja o el palo de una fregona.

Cada semana se le marchan dos o tres cargos de Ciudadanos. Si seguimos así veo ofertas para ser diputado de Ciudadanos en Linkedin.

¿Y el PSOE de Móstoles?

Ya se habla de 7 cargos a dedo. Tengo un amigo en Móstoles y no le cojo el teléfono por si me quiere ofrecer un cargo en el Ayuntamiento.

No sé quién estará peor pero tengo claro que nosotros estaríamos mejor con jamón... Ibérico, por supuesto.