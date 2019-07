Un joven de Cádiz construye un adaptador para que su hermano que sufrió un ictus pueda jugar a la consola

Agustín tiene 15 años, hace 6 sufrió un ictus que hizo que perdiera la movilidad en una de sus manos. Uno de sus hobbies es jugar a la videoconsola, en concreto a la Nintendo Switch. Su juego favorito es el Zelda, pero para jugar a este videojuego, Agustín necesita las dos manos.

Nacho, su hermano mayor nos cuenta en La Tarde en COPE cómo se puso a buscar por internet alguna solución para que su su hermano pudiera jugar. ''A Agustín le gusta mucho jugar a videojuegos''. ''Por el trabajo de mis padres, conozco páginas de ''makers'' (así se llama la comunidad que desarrolla diseños 3D)''. ''Cuelgan sus creaciones en internet de forma gratuita y pensé que existiría algún aparato que pudiese imprimir, o algún adaptador''. ''Busqué algún mecanismo oficial de Nintendo pero no encontré nada''. Contaba el joven gaditano.

''Por el trabajo de mis padres tenemos varias impresoras 3D, aunque no para uso doméstico. Pero para este caso me dejaron utilizarla''. Nacho explicaba que se trata de un simple trozo de plástico, con un espacio para los raíles, para que encajen como en la Nintendo. ''Es algo incómodo al principio, pero te acabas acostumbrando''.

El gaditano aprovechó el cumpleaños de Agustín para hacerle dos regalos muy especiales: ''Primero le regalé el videojuego de Zelda por la mañana, porque no me había dado tiempo a imprimir el adaptador''. ''Después por la noche, según terminó de imprimirse, se lo di''. Explicaba Nacho.

''Cuando le di el aparato le encantó, porque podía jugar con una sola mano''. ''Agustín ya ha cogido mucha soltura, no para de jugar''. Nacho prefiere no patentar este diseño. ''Además de que no es mío, es mejor que no se patente porque de esta manera, cualquiera que lo necesite puede buscarlo en internet y descargarlo por un precio menor''.