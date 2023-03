Jorge Alcalde aclara si el eritritol está vinculado al riesgo de infarto: "Una polémica científica muy grande"

En 2019 un estudio de la OMS aseguró que el único efecto positivo que tienen los edulcorantes artificiales es una ligera pérdida de peso respecto al consumo de azúcar. Por todos es sabido que estos edulcorantes no nos aportan muchos más beneficios aparte de este, pero recientemente un estudio ha ido un paso más allá y ha afirmado que incluso pueden ser perjudiciales para nuestra salud.

Esta semana la revista ‘Nature Medicine’ ha publicado dicha investigación, liderada por la Clínica Cleveland (Ohio, Estados Unidos) y llevada a cabo por científicos de varios países, que relaciona el consumo del eritritol, uno de estos edulcorantes de origen artificial, con el incremento del riesgo de sufrir infartos o ictus.

El eritritol, que se obtiene de la fermentación del azúcar del maíz, es aproximadamente un 70% más dulce que el azúcar y se usa como alternativa al azúcar o la sacarina porque no aporta calorías ni carbohidratos. Precisamente por ello, los productos con eritritol suelen recomendarse a personas con obesidad o diabetes. Sin embargo, según el reciente estudio, estas personas correrían un mayor riesgo del que ya puedan tener por sus patologías de sufrir episodios cardiovasculares.

Los investigadores han llegado a esta conclusión después de estudiar a unos cuantos centenares de personas, pero hay que tener en cuenta que estos pacientes tenían previamente enfermedades cardiovasculares, tal y como indica el divulgador científico Jorge Alcalde. "Se ha estudiado cuánta cantidad de edulcorante consumían habitualmente y han descubierto cierta tendencia a que aquellas personas que más edulcorante de este tipo consumían, tenían quizás un mayor riesgo de poder tener un infarto o un ictus".

El estudio ha medido la cantidad de eritritol en sangre en los pacientes, y después establecer estadísticamente cuántas de estas personas habían tenido una de estas patologías. Lo cual ha suscitado "una polémica científica muy grande porque el estudio carece de una relación causa-efecto", como explica Alcalde.

Un estudio con matices

En este sentido, el divulgador científico de 'La Tarde' se ha mostrado claro: “No tiremos los edulcorantes a la basura después de haber oído este estudio, porque realmente la relación entre la presencia de esa sustancia y la enfermedad producida no se ha establecido". Alcalde argumenta que posiblemente hay muchos otros factores que intervienen en la enfermedad cardiovascular, y que no son necesariamente el eritritol. "Muchas personas con enfermedades cardiovasculares a lo mejor también tienen otros hábitos de alimentación que son susceptibles de riesgo", expone el divulgador. "Generalmente, personas que tienden a la obesidad, que fuman o que consumen muchas grasas, también consumen muchos edulcorantes".

Jorge Alcalde ha aconsejado "no asustarse por este tipo de estudios", ya que muchos expertos incluso han considerado que está un poco sesgado, y ha recordado la recomendación de las autoridades sanitarias al respecto. "No consumirlos o el consumo moderado, pero no porque puedan producir infartos o ictus, sino porque realmente es mejor tener otro tipo de alimentación".