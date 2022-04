Un profesor de Relaciones Internacionales: "A Ucrania no se le puede pedir que renuncie a su soberanía"

Javier Gil es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria y ha analizado en 'La Tarde' la comparecencia de Zelenski en el Congreso. Lo primero que ha indicado es que "las demandas de Rusia son bastante irreales. Si en el fondo lo que está exigiendo es una rendición de la soberanía de Ucrania pues no tiene mucho sentido seguir negociando".

Gil ha asegurado que "es casi una constante que Zelenski pida más apoyos en la cuestión de sanciones. Aquí hay dos perspectivas diferentes para el presidente ucraniano o para sus ciudadanos que están viendo como sus ciudades están siendo arrasadas y como toda la estructura del país está siendo triturada por las tropas rusas".

Además, este docente de Relaciones Internacionales ha criticado a Europa, indicando que es incomprensible que "no sea capaz de renunciar a su bienestar y comodidad cuando ellos se lo están jugando todo. Ellos dicen nosotros ponemos los muertos y la sangre y a vosotros tenéis que poner algo de vuestro bienestar o dinero para ayudarnos. Pero claro, un alemán y un español no viven en Ucrania y ¿cómo se le justifica a la ciudadanía española y alemana que van a tener que pagar el doble por el gas?".

Se calcula que más de 1.000 millones se está dando a Rusia a través de la compra del gas, que luego se está invirtiendo para financiar la guerra. Con lo cual, "les estamos proporcionando la sangre que le permite seguir luchando", incide el entrevistado en 'La Tarde'.

Para este experto, el mayor error "es que se está tratando de solucionar una cuestión de semanas o meses una estrategia sucia de muchos años. Y aquí la culpa la tienen Merkel, Sarkozy y otros gobernantes. Corregir toda esta catástrofe que lleva años en marcha en Europa es muy complicado".

El experto, concluía su intervención, "la única forma de desatascar las negociaciones de paz o de tener negociaciones serias es derrotar a Rusia en Ucrania. No nos engañemos. Unas negociaciones a cualquier precio no son la solución. A Ucrania no se le puede pedir que renuncie a su soberanía y aspiraciones de entrar en la Unión Europea".

Por lo tanto, en palabras de Gil, habría que dar "todas las armas que se les pueda dar a Ucrania para que a Putin no le quede más remedio que confrontar a los ucranianos de una forma seria en las negociaciones".