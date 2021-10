Isaac cuenta cómo le mató la burocracia: "Esto no se lo deseo a nadie"

Hay historias difíciles de creer y te aseguro que esta no la habías escuchado jamás. Isaac Rodríguez está muerto y vivo a la vez. Desde hace ya dos años, este chico valenciano consta en los registros de Hacienda y de la Policía como fallecido. Va de un lado para otro intentando solucionar el problema y no hay manera. Está harto de presentarse en las ventanillas para protestar. Se trata de un error administrativo que no consigue solucionar. Se dio cuenta porque su padre recibió en 2019 una notificación de Hacienda de que tenía retenida una devolución de 100 euros de Isaac por estar muerto. Tú imagínate el susto.

Javi Nieves ha calificado de "alucinante" esta historia y la ha comentado también en antena con el protagonista de la noticia.

"Todo empieza hace dos años. Mi padre al hacer mi renta pues le llega esa notificación de que consto como fallecido. Y ahí mi padre se queda en blanco y yo no sé que decir en ese momento", ha asegurado Isaac Rodríguez en los micrófonos de 'La Tarde'.

Además, cree que este error se puede producir por varios motivos: "puede ser que alguien se llame como yo o un error administrativo/informático... cualquier tecla que se haya ido todo al garete".

Después de tanto tiempo, Isaac ha tenido que recurrir a la vía judicial para solventar este problema. Alquilar un piso o casarse... podría ser un impedimento si este contratiempo no llega a su fin. Una circunstancia excepcional que, pese al tiempo transcurrido, no termina de arreglarse.