El Instituto de la felicidad de Copenhague y el estudio de nuestro estado de ánimo: ¿qué nos hace más felices?

La felicidad es algo con lo que toda la sociedad desea encontrar y desea conocer la manera de poderlo ser en todo momento. Este tema ha sido tratado en 'La Tarde'.

Para ello se ha contado con Alejandro Cencerrado, analista de big data del Instituto de la Felicidad de Copenhague. Lleva 17 años midiendo la felicidad: "Cada noche antes de acostarme me pregunto si quisiera que el día se repitiera a la mañana siguiente". Si es positivo, le da una nota de más de un cinco, si no menos de un cinco y en el caso de no tenerlo claro le pone el cinco. Solo ha sido capaz deponer dos días un nueve. Unas fechas señaladas que están relacionadas con un día especial relacionado "con lo romántico y sentimental". Los unos, en cambio, se relacionan con problemas físicos y de salud.

A la tertulia acompañó Daniel Gascón, columnista, escritor y colaborador de 'La Tarde'. El analista es autor también de un libro titulado "En busca de la infelicidad". Reconoce que ha descubierto dos dinámicas para hablar de la felicidad: la adaptación, que es el hecho de acostumbrarse el ser humano a lo que llega, y la felicidad por contraste, que es el hecho de buscar en ocasiones desechar cosas que hacen felices para serlo de vez en cuando. "Justo después de pasar una enfermedad, somos conscientes de lo felices que somos realmente", explica Cencerrado.









Un Instituto que busca el bienestar social

Explica que el Instituto surgió de la idea de Meik Miking, escritor de "Hygge", un best-seller sobre la felicidad. El trabajo que realizan se basa en consultar a miles de personas por sus sentimientos y cómo se encuentran con el objetivo de implantar políticas en busca de la felicidad y bienestar de la población. De hecho, elogia cómo han conseguido reducir las bolsas de miseria, algo que en España continúa existiendo.

Otro de los descubrimientos que ha hecho en los diferentes proyectos que ha realizado es que los que dan menos puntuación son aquellas personas que se "sienten solas, que están excluidas, jóvenes que sufren bullying y personas mayores con movilidad reducida". "Los seres humanos somos animales sociales, la felicidad depende de nuestras relaciones sociales, de sentirnos queridos y aceptados", explica Cencerrado.