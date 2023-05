Un hombre de León tiene un altercado en un autobús y 50 años después se sorprende al acordarse: "Aquel día..."

Hay decisiones que duran para siempre. Y más especialmente un 'sí' que puede acompañarnos durante toda la vida. Un 'sí' a pasar toda la vida junto al otro. Un 'sí' a pasar buenos momentos y un 'sí' a atravesar todas las dificultades. Un 'sí' a los hijos', un 'sí' a la enfermedad. Un 'sí' que se dice con mucho amor y que hay que alimentar cada día con respecto y paciencia. Y sí, en este caso estamos hablando del 'sí' que nos abre la puerta a compartir toda una vida con otra persona, hablamos del matrimonio.

Y es que, pese a todo, aún nos gusta escuchar historias de parejas que han pasado prácticamente toda la vida juntos. Julio tiene 94 años y Josefa 87. Se dieron el 'sí, quiero' en el año 1953, cuando él tenía 25 años y ella 18. Todo lo que vino después fue un 'sí' mayúsculo: cinco hijos y once nietos. En diciembre cumplirán 70 años juntos. Josefa aseguró esta semana en 'La Tarde' que han pasado momentos "muy buenos", los cuales superan claramente "a los difíciles", que también los ha habido.

Después de tantos años juntos, ahora pueden además disfrutar de juntarse hasta 22 o 23 personas cuando consiguen reunir a toda la familia. "Eso es lo más grande y lo mejor que hemos hecho en el matrimonio, lo que más nos satisface", contó Josefa.

Para ellos, la clave para que el amor perdure tanto tiempo, además del propio amor, "es la paciencia". Otras veces, sin embargo, "mirar para otro lado, como que uno no ve". Eso sí, que siempre perduren "las normas y el respeto".





Un hombre de León tiene un altercado en un autobús y 50 años después se sorprende al acordarse

Alejandro y Teresa van a cumplir este año 50 años de casados y también pueden presumir de haber vivido todo tipo de experiencias juntos. Todo ello, eso sí, después de conocerse de una manera muy curiosa. "Yo le llevo grabado", confesó Alejandro en este programa. "Antes había un autobús desde Santo Domingo a la catedral de León, y allí había una sala de fiestas", relató.

"Fuimos corriendo otro amigo y yo detrás del autobús y conseguimos pararlo en la parada de la catedral. Así arrancó y choqué contra una chica muy guapa, y me dijo: "Oye, chaval, a ver si miras". Y fue así. Así nos encontramos y después en la sala de bailes la pedí bailar y me dijo: "¿Tú no eres el que me arrolló?". Bailamos y surgió el amor", continuó contando Alejandro.

"Un detalle que se ha olvidado y que cuenta mucho", agregó Josefa, es que también le dijo: "Vaya piernas más bonitas que tienes". A lo que ella, relató, le contestó: "Pero no son para ti". Ahora, y para celebrar los 50 años de casados, tienen previsto hacer un viaje organizado por sus hijos, "pero no más".

Hemos tenido temporadas de salir. Cuando nos dejaban los niños. Cuando crecía uno, luego llegaba el otro. Lo hemos aprovechado en todos los momentos. Al preguntarles por los consejos que pueden darnos para pasar tanto tiempo junto a nuestra pareja, fueron muy tajantes. Alejandro aseguró que la clave es "casarse muy enamorado". Además, al poco de contraer matrimonio, tuvieron a sus dos hijos. "Eso ya genera una ilusión que perdura para siempre".

Para Teresa, por su parte, es que haya amor, además de "respeto y confianza". "Si no se tiene confianza, la cosa no funciona y, así pues, día a día, pasando un día tras otro hasta llegar a los 50", concluyó la mujer.