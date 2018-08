Cuando dos millones escapan de un país porque el hambre duele, estamos ante un enorme éxodo. Dejé a mis tres hijos. Cuando un pueblo raciona la comida, o un niño de 11 años pesa la mitad de lo que debería, es un drama. Mucha gente tenía una vida normal, y ahora ya no la tienen. Luis Magallanes, sabe bien de lo que hablamos, suele ver como sus alumnos faltan a clase y como algunos están mas flacos. A Luis le ha ayudado su música, su voz, es un tenor que ahora se encuentra en España.

Yo tuve ese contraste y estos días pensaba que me ha tocado vivir las dos partes, la parte horrorosa de no poder comer y la parte bella del arte"

En 'La Tarde' hemos hablado con él para que nos cuente su actual situación: "Es imposible que ahora no se me arrugue el corazón, porque yo he vivido lo que están contando, y se que lo es vivir esa situación tan compleja. Mi familia está sobreviviendo como puede. El terremoto de la semana pasada pasó en toda la región, y es la primera vez que se siente en mi pueblo, pero afortunadamente no hay heridos".

Luis , por fortuna, se ha podido dedicar a la música, un contraste enorme en medio de la situación actual de su país: "Esa es la burbuja que me protegió de no caer en depresión, y esa es la razón por la que seguí insistiendo. Es un honor poder hacer música. Pero hay otra mucha gente que se ven frustrados porque tienen que dejarlo, y son brillantes. Yo tuve ese contraste y estos días pensaba que me ha tocado vivir las dos partes, la parte horrorosa de no poder comer y la parte bella del arte".

ESCUCHA AQUÍ EL AUDIO COMPLETO

Por otro lado, también ha participado en el programa, Colette Capriles, profesora de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, para hablar sobre la situación de su país: "Todos tenemos una lista de emigrados muy grande, muy dolorosa, porque son emigraciones en las que la gente sale viendo un horizonte de supervivencia, y este es el símbolo de todo lo que pasa en Venezuela. El tema central de las personas es la supervivencia".