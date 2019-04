La historia de la entrenadora de fútbol manchega que dirige un equipo de hombres en japón

Milagros Martínez Domínguez es entrenadora de fútbol, manchega, y la primera mujer en llevar a un equipo japonés hasta la victoria. Este equipo es el Suzuka Unlimited. Una simple búsqueda en Google puso a los directivos del equipo sobre la pista de esta entrenadora española. Previamente, había ascendido al Fundación Albacete a la máxima categoría de la liga de fútbol femenina en España. Fue a través de Yuriko Saeki, coordinadora de fútbol femenino del Villarreal, como le llegó la invitación. Hoy, Milagros ya lleva dos meses y medio al frente del equipo nipón.

En La Tarde de COPE hemos hablado con Milagros, que nos cuenta que está oportunidad llegó después de haber estado “12 años en el Albacete Balompié como jugadora y después como entrenadora”. Una vez se rompió el vínculo con el club, la entrenadora quiso buscar trabajo en el exterior. “El 30 de diciembre me dijeron que me cogerían, y el 14 de enero estaba ya entrenando” recuerda Martínez. Eso sí, la primera reacción de la entrenadora fue que era un viaje muy largo sentía miedo el idioma, pero al ver los vídeos que me mandaban, vió que “era para la oportunidad de entrenar un equipo masculino” como cuenta ella misma que, asegura, ahora está “muy contenta” y le “tratan genial”.

Es un club localizado en una ciudad pequeña, y eso es un plus porque, como la propia Milagros asegura, no le gustaría “vivir en una ciudad como Tokio”. En esa ciudad no hay mucha afición al futbol pero se trata de un club muy peculiar, donde hacen “cosas extravagantes para llamar la atención del público”. “Todo es un poco show, como si fueran americanos, preparan comidas antes de los partidos y, al terminar, nos subimos a las gradas a hacernos fotos con el público” nos cuenta la entrenadora.