¿Puede este grupo terrorista intervenir en el conflicto entre Israel y Hamás? "Un aliado fiable"

El conflicto entre Hamás e Israel, cumplirá tres meses de disturbios el día 7 de enero. En datos, hablamos de más de 24.000 personas muertas en la Franja de Gaza, 22.600 palestinos y unos 1.700 israelíes desde el ataque de Hamás. El grupo terrorista Hamás sigue teniendo secuestradas alrededor de 200 personas.

El Ministerio de Defensa de Israel propone, para cuando termine el conflicto, una Gaza sin israelíes, pero bajo control militar.

Por un lado, la baja del número dos de Hamás en Beirut, en el Líbano, ha generado gran preocupación para el panorama geopolítico internacional. Son muchas las interrogantes que han surgido desde entonces... ¿Cuáles son los posibles escenarios a los que nos enfrentamos? ¿Qué papel juega Hezbolá en este conflicto?

“Hezbolá actúa de forma regular sobre el norte de Israel desde el sur del Líbano, es la zona que ocupa habitualmente. Desde que se inició la guerra entre Hamás y el Estado de Israel, ha actuado, ha tenido un número de acciones, no demasiado voluminosas, no demasiado efectivas, pero constantes. Han dado a entender que apoyan la causa de Hamás y que son un aliado fiable”, así se expresaba Francisco José Gan Pampols, teniente general del Ejército de Tierra en reserva, ex director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Lideró misiones de la ONU y la OTAN en Bosnia-Herzegovina, Kosovo o Afganistán, en 'La Tarde'

“ De ahí a escalar, hay un mundo”

El experto dejó claro, que desde su punto de vista, no es muy probable que se unan al conflicto de manera directa y explicaba: “Hezbolá es un partido político que tiene una rama militar, de tal forma que está dentro del gobierno del Líbano, es un partido político que se reparte el poder a tres niveles distintos, de tal manera que sí que hay una parte de Hezbolá que está reconocida internacionalmente como un movimiento terrorista, pero hay otra que forma parte de un gobierno, es decir, tiene asiento, parlamento y cargos”.

Y anadía: “Es muy muy difícil entender que Hezbolá arrastrara al conjunto del Líbano a una guerra, que es lo que le dice Israel que ocurriría si se escalara en las acciones que se producen a lo largo de esa línea azul, que se estableció como alto al fuego en el año 2005 en una acción israelí sobre el Líbano”.

Por otro lado, Ucrania y Rusia, casi dos años de guerra:

Las bajas temperaturas habían ralentizado los ataques, pero tanto Rusia como Ucrania han vuelto a intesificarlas. Rusia ha lanzado más de 40 ataques con misiles y drones en Ucrania en una semana. Han redoblado sus ataques al reponer su arsenal con material norcoreano.

Ucrania este jueves ha lanzado uno de sus mayores ataques aéreos sobre un puesto de mando ruso

Ambos países están engrosando sus ejércitos. Kiev pretende bajar la edad de reclutamiento de 27 a 25. El Kremlin ha firmado un decreto para conceder la ciudadanía rusa a los extranjeros que quieran entrar en el Ejército. En unas semanas, el 24 de febrero, Ucrania y Rusia llevarían dos años de conflicto. Se han perdido cientos de miles de vidas.





