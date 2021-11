De Haro, en la carretera con los camioneros: "Los jóvenes no quieren ver ni un camión"

Fernando de Haro ha hecho el programa desde un camión camino a Zaragoza. El copresentador de 'La Tarde' ha viajado con Alberto, un camionero que denuncia la mala situación que atraviesa el sector. Este conductor comenzó a trabajar en el camión en el año 1994 y siempre ha sido autónomo. El camión es suyo, es su trabajo, y asegura que tendrá que jubilarse con este empleo.

Uno de los principales problemas que destaca Alberto a Fernando de Haro son las malas condiciones laborales de los conductores. De media una persona que hace internacional trabajará unos 2.500 euros y de ese dinero sale todo: comida, dónde dormir, etc. "Durante todo un mes fuera de casa para llevar a casa 1.000 euros. Todo cada día está más caro", asegura el camionero.

Esta remuneración es una baja cantidad para el gran esfuerzo que supone. "Es una vida solitaria, no puedes tener vida social. Es muy difícil hacer vida social en el camión y la mayoría estamos solos o divorciados". Además, el horario laboral es muy amplio. "Puedo conducir nueve horas tres días y diez horas dos, pero con las descargas y todo se van 15 horas al día. Duermo en la litera y suelo comer en el restaurante, aunque tengo un microondas si puedo traerme algo de casa", comenta Alberto sobre sus condiciones de trabajo.

??Tienen problemas con las áreas de servicio, muchas veces se las encuentran cerradas



??¿Cómo ha sido entonces trabajar durante la #pandemia?



???Alberto Lobo: "Ha sido muy duro, íbamos solos por las carreteras y cuando parábamos también estábamos solos" pic.twitter.com/61m5yaezVx — La Tarde COPE (@LaTardeCOPE) November 18, 2021





En España faltan camioneros y Alberto asegura que es porque ningún joven quiere trabajar en estas condiciones. "Faltan camioneros porque estás mucho fuera de casa, no se pagan dietas, se paga por kilómetros y si no haces no cobras. No hay fines de semana y si lo haces nacional los findes estas en casa, pero si es internacional puedes estar fuera casi un mes".

Lo que exige el sector, según Alberto, es "tratar al camionero como un trabajador normal, con dietas, horas extras, etc. En el tacógrafo están registradas las horas que trabajo, es tan sencillo que paguen las horas y las dietas según estos registros. Con esto se conseguiría un sueldo digno y por lo menos puedes llevar a casa aun sueldo decente". Además, afirma que tiene compañeros que tienen hijos y ven lo de sus padres y no quieren ver el camión por las malas condiciones.

Respecto a la situación de la pandemia, asegura que no tenían nada. "Las gasolineras no querían que entraras dentro, te atendían por las ventanillas, no podíamos ir al servicio, estábamos solos en la carretera... Fueron momentos muy duros. La gente pensaba que por las mañanas se ponía todo en las estanterías y ya, pero no valoran el trabajo que hay detrás y la pandemia hizo que la sociedad se diera cuenta de lo importante de su trabajo".