¿Había influencers y followers en la Antigua Roma? Un libro revela los rumores detrás de Cleopatra o el César

Hoy en día la gran mayoría de la gente, si se le pregunta, no se considera cotilla, pero en el fondo casi ninguno podemos resistirnos a querer conocer detalles o secretos de los demás. ¿Quién no ha hecho zapping alguna vez y se ha quedado viendo el último chisme que estaban contando en algún programa de cotilleo?

La prensa del corazón siempre ha estado ahí, pero sus orígenes son mucho más lejanos de lo que quizás imaginas. De toda la vida nos ha gustado enterarnos de la vida del vecino o del famoso de turno, hasta tal punto que parece ser que ya en la antigua Roma se practicaba esto. Por los foros, los anfiteatros o las termas se hablaba largo y tendido sobre los amoríos de Julio César, los vestidos de Cleopatra o la última locura de Calígula o de Nerón.

¿Eran estos personajes tan malvados como los pintan las crónicas de la época, o quizás la historia está escrita en parte basada en cotilleos? Incluso se podría llegar a decir que fueron también los romanos los que inventaron, en cierta manera, los influencers y los seguidores. “El follower romano seguía analógicamente, caminaba detrás de la persona a la que seguía”, comenta el historiador Paco Álvarez, aunque matiza que la relación era un poco distinta a la actual, “un poco más parecida a la del padrino y los que le van a pedir favores”.

Cada día, según explica Álvarez, estos “seguidores” se quedaban esperando a primera hora de la mañana en la puerta de la casa del “patrón” hasta que éste salía y comenzaba su jornada de quehaceres y negocios. Allá donde iba, allá le seguían.





Todas estas curiosas cuestiones están recogidas en el último libro del historiador, 'Crónica Rosa Rosae'. En sus páginas se mezclan parte de la historia de la Roma Clásica con sus personajes famosos y citas de canciones actuales. Y es que a los romanos les encantaba tanto el drama y el escándalo que bien podrían ser protagonistas de la letra de algún tema.

“Desde la Iliada, Homero ya citaba el rumor como algo que existía”, apunta Paco Álvarez. También recuerda unos versos de Hesíodo en los que se decía que había que tener cuidado con la fama, como si de la canción de Rosalía se tratase. “Hace 2700 años... Somos unos cotillas desde siempre”.

El cotilleo es bastante culpable de lo que conocemos hoy sobre los personajes históricos

Normalmente, los cotilleos afectan especialmente a los personajes más famosos de la época, como Julio César. Al igual que otros muchos personajes históricos, quizás se le recuerda más por su lado malo y más oscuro que por las cosas buenas que hizo, que suelen quedar más en el olvido. Esto sucede con bastante frecuencia, como cuenta Paco Álvarez. “De hecho, deberíamos plantearnos por un momento que lo que ha sobrevivido y consideramos fuentes primarias no tienen por qué ser verdad por el hecho de ser antiguas”. A lo mejor a Nerón no le gustaba tanto jugar con fuego, o Calígula no era tan malo o tan loco como decían, recuerda el historiador.

Que hasta nuestros días hayan llegado estos aspectos no tan positivos de grandes personajes históricos ha sido en buena parte por culpa del cotilleo, según el experto en historia antigua. “Es más, incluso ocurre con gente viva”, apunta Álvarez. “Si has sido famoso por primera vez por hacer algo malo, llevas esa mochila”.

Sin duda, otro de los personajes más famosos, queridos, pero a la vez bastante criticados, en la antigüedad es Cleopatra. Se ha escrito, hablado, e incluso se han hecho tantas películas sobre ella, que ya es difícil saber qué fue real y qué pudo crearse a su alrededor a partir de un rumor. “De Cleopatra prácticamente no sabemos nada cierto”, indica el historiador. La propaganda de Augusto cuando quería declararle la guerra a Marco Antonio hizo mucho daño a la figura de Cleopatra. “Era una mujer, y además una mujer extranjera. Entonces, ¿cómo hacer caer a Marco Antonio? Pues diciendo que está dominado por un bruja, que es insaciable, que se baña en leche de burra, o que se presentó ante César dentro de una alfombra”, explica Paco Álvarez.

Desde luego, nunca tendremos del todo claro si lo que hizo famosas a las grandes figuras de la historia fue sacado de un rumor o de cotilleos varios, o realmente así pasó.