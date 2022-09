La Foto: "¿La vida es destino o azar?"

La foto que me ha llamado hoy la atención está tomada en una parte del mundo donde ya hace bastante frío. En la parte inferior, un paisano con un gorro de lana apoya sus dos manos en una valle metálica y se asoma para ver una escena que le da miedo. La valla es alta y el paisano se expone lo justo para no ser visto. Mira dos autobuses que están aparcados en la plaza de su pueblo. Las guaguas son viejas, con la carrocería herrumbrosa. Probablemente modelos de la época soviética, auténticas piezas de museo. Delante de los autobuses hay hombres formados en fila , algunos ya con ropa de combate. Hace ya mucho tiempo que no se ponían firmes así que no se acuerdan mucho de como era aquello. Los movilizados acaban de salir de casa o del bar. A algunos les ha dado tiempo a meter en una bolsa un tentempié para el viaje. Se queda el tractor esperando que el dueño vuelva, a las bestias le dará de comer la mujer. Se queda la mujer con la cama fría .Se quedan las paredes que están por pintar con churretes. A los reservistas ya les suenan en la imaginación las bombas, los compañeros gritando de dolor. El frío y la nieve que llegarán ya les entumecen los huesos. El miedo ya les acelera el pulso. En el paladar tienen esa terrible sensación de estar en mano de la señora fortuna que gira como una rueda descontrolada. El paisano mira por encima de la valla a los que se van a la guerra. Unos se van a la guerra, otros esperan en la sala de quimio, algunos no recuerdan cómo se llaman, también los hay que han perdido un hijo o que llevan siglos desempleados. Ninguno pensaba que esa iba a ser suerte. Y ahora todas las mañanas, con el sol, les amanece la misma pregunta: ¿la vida es destino o azar?