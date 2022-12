La Foto: "Una generación todavía no destetada, limpios pero nada inocentes"

La foto que me ha llamado hoy la atención es la de un gran maestro. Los retratos de Elliott Erwitt, en blanco y negro, son como un imán, te quedas pegados a ellos. Los miras y remiras sin poder marcharte a sacar el pan de la tostadora, sin poder salir de casa para una cita, sin ir a la nevera para picar cualquier cosa. En este caso una madre jovencísima, con el pelo corto mira a la cámara. Sus ojos son casi los de una niña, inocentes y tranquilos, serenos con ese sosiego propio de quien sabe, que a pesar de todo, las cosas están en orden. La jovencísima madre sostiene en sus brazos a un bebe desnudo, desnudo y dormido con la cabeza hacia atrás, como un niño saciado. Madre e hijo han dormido en una habitación con la pared sucia, la cama vestida con una sábana que dibuja arrugas como olas. A pesar de todo, las cosas están en orden. La madre desde hace algunos meses vive en una tierra de la que desconoce la lengua y las costumbres. Suele ser su marido el que hace la compra haciéndose entender por gestos. El hombre busca trabajo desde hace semanas pero no es fácil que contraten a un extranjero. El viaje desde su tierra fue largo, inseguro, con una criatura pequeña y con una mujer ya se sabe, los peligros de siempre y los peligros del tiempo están al acecho. A pesar de todo, las cosas están en orden. Hubo que salir precipitadamente, solo dio tiempo para coger los pocos ahorros y una muda. El amanecer trajo noticias de que en palacio había sed de sangre. El tirano no quiere competencia. A pesar de todo, las cosas están en orden. Un orden extraño porque toda una generación va a ser sacrificada. Una generación todavía no destetada, limpios pero nada inocentes, de hecho es difícil encontrar más ciencia.