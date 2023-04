La foto: "No se puede jugar en una playa sucia sin alguna hermosura que haga compañía"

La foto de hoy me ha asaltado desde una página web donde se rescatan retratos hechos por grandes artistas. La foto de hoy, en blanco y negro, recoge el momento en el que una niña juega junto al mar con un aro. Está tomada en algún punto del Reino Unido. El cielo nublado, el océano gris. Ni rastro de agua clara. La niña juega en una parcela junto a la orilla que se ha convertido en un vertedero. Un somier viejo yace abandonado y apresado bajo dos barras metálicas. Una sillón discapacitado, sin patas, parece un escarabajo suplicando que alguien lo ponga boca arriba para salir huyendo. Junto a los restos de una fogata, latas de refrescos, envases de laca y un olor a plástico quemado que no soportan ni las gaviotas. La niña, con una melena rubia y despeinada, lleva unos zapatitos elegantes que se han quedado muy viejos. Hasta la rodilla calcetines de lana. Encima de la falda escolar una chaqueta de plástico. La niña levanta los brazos buscando el equilibrio y se le ve el luto en las uñas. La niña ha perdido el compás y el aro con el que jugaba ha dejado de girar. Enseguida se lo volverá a poner en la cintura y la niña, en una playa sucia y fea, tendrá ante sí el prodigio de una bandada de mariposas bailándole el aire, el portento de estar rodeada por círculos inagotables, la maravilla de dar vida a una línea redonda que no tiene ni principio ni fin, la hermosura de lo redondo. No se puede jugar en una playa sucia sin alguna hermosura que haga compañía.