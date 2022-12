La Foto: "Por ese soplo, la madre se embarcó y ahora mira un mundo nuevo"

La foto que me ha llamado la atención es de la prehistoria de este arte. La hizo un estadounidense que se llamaba Lewis Hine en Ellis Iland, en Nueva York. Una madre con un pañuelo en la cabeza, una falda larga y ancha, falda de faena, una madre con la cara redonda, con ojos de susto, con manos muy trabajadas sostiene en sus brazos una niña de poco más de un año. Una niña con unas boticas gastadas, pololos, un gorro muy historiado y con su misma cara. La madre tiene a sus pies una maleta larga, grande, vieja, reforzada con dos sogas que se anudan dejando mucho cabo suelto. En esa maleta está la mitad de lo que había en la casa Delante, otra niña más crecida, con un vestido estampado y otro gorrito exagerado. Esta segunda criatura también ha sacado la nariz y los pómulos de la madre. Esta segunda criatura le coge la mano a su hermano mayor que viste ya de hombre con un trajo claro y una corbata con el nudo bien hecho. El joven no tiene miedo, en su mirada hay decisión, carga con un bolsa a rayas donde guardan la otra mitad de la casa. El viaje ha sido muy largo. Otros no quisieron zarpar aunque el tizón, la cólera de la patata se ha convertido en una maldición. La tierra parece maldita y todo lo que alumbra está muerto, incomestible. Y no hay más que hambre, no hay ni tiempo para los funerales. Pero la madre de la cara redonda, sentada en su cocina, escuchó un soplo leve, un soplo infantil y desprotegido. La vecina le dijo, cuando se lo contó, que no era nada, que se olvidara. A, la vecina, también le había parecido escuchar como un murmullo de niña pero con los dolores y con el hambre no quiso prestar atención. Era la voz debil, el soplo infantil de la niña esperanza. Por ese soplo la madre se embarcó y ahora, con ojos de susto, mira un mundo nuevo.