La Foto: "Para nosotros solo existe el intento, lo demás no es asunto nuestro"

La foto que me ha llamado la atención es de una calle cualquiera. Una calle cualquiera con una acera estrecha. Una pareja joven pasea por la calle cualquiera con una acera estrecha. Pasan junto a una señal de stop y se meten debajo de un andamio. En la calle cualquiera con una acera estrecha están de obras. Ya lo dice el poeta: las casas se levantan y se derrumban, se desmoronan, las amplían, las trasladan, las demuelen, las restauran, viejas piedras para nuevos edificios, Vieja leña para nuevas hogueras, Las casas viven y mueren, hay un tiempo para la construcción y otro para el derribo. Todo parece repetirse, parece que nada avanza, que estamos pedaleando en una bicicleta estática pero es una apariencia. El conocimiento impone un esquema y por eso falsifica lo que ocurre. El instante es nuevo. Muchos hablan de tradición, pero detrás de esa palabra no hay sabiduría sino miedo, miedo al tiempo, miedo a las casas que se levantan y se derrumban, se desmoronan, y se restauran. Nos pasamos la vida aprendiendo a poner ladrillos y cada intento es un nuevo principio y, también un nuevo tipo de fracaso. Para nosotros solo existe el intento, lo demás no es asunto nuestro. La casa es el principio, deberíamos ser exploradores, aquí o allá, no importa dónde. En busca de una mayor intensidad, recordando siempre que para nosotros solo existe el intento, lo demás no es asunto nuestro.