La Foto: "Lo hacen porque les gusta, porque se echan unas risas, porque la música es otra vida"

La foto que me ha llamado la atención es un imagen en blanco y negro de una calle peatonal muy animada. En las calles peatonales se remansa la vida y de, pronto, empezamos a mirarnos como si nos supiéramos los nombres de pila de todos, como si saludarse fuera lo más normal. Esta calle peatonal es una calle de finales de otoño con chaquetones cortos: frío, frío no hace pero la humedad te deja arrecío. El cielo nublado, los adoquines limpios, y un ir y venir de almas con el mundo que se les pasea por dentro. Junto al muro de una iglesia neogótica dos muchachos hacen música. Dos muchachos, dos guitarras acústicas, un micrófono y las fundas de los instrumentos pidiendo a los paseantes la voluntad. Los chicos no cantan ni tocan por el dinero. Lo hacen porque les gusta, porque se echan unas risas, porque la música es otra vida. Delante de los guitarristas pasa una chica con el pelo corto. No gira la cabeza para mirarlos. Conoce la canción que interpreta, la conoce todo el mundo. La chica sabe que el planeta y la ciudad amenazan ruina, que el mal humor impera. Pero le ha bastado poca cosa, casi nada, la canción conocida, un aire ya vivido, el paseo, para darse cuenta de que está bien, está bien como alguien que sueña. No piensa que estará bien mañana, el año que viene. Cuando encuentre trabajo. Está bien ahora. La chica está bien ahora y no sabe si le conviene. Pero, de pronto, se ha derramado sin cautelas en el presente de una calle de otoño. Ha sucumbido a una emboscada de la alegría. Está bien, la chica de la foto está bien. Le ha bastado poca cosa, casi nada, la canción conocida, un aire ya vivido, el paseo.