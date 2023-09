La Foto de Fernando de Haro: "El Rey David es Rey pero todavía nadie lo sabe"

Foto de la cabeza del Rey David. La cabeza no está entera porque se trata de un primer plano. Sobre la barbilla breve, la boca pequeña, con los labios como una mariposa en vuelo. La nariz más griega que judía. La mejilla, como el resto, de un mármol de nardo, mármol solo ligeramente veteado de gris. El Rey David tiene el pelo ensortijado. Y el ceño fruncido, y los ojos...los ojos con la furia de lo imposible. Una operaria dedicada a la conservación limpia con un cepillo blando el tabique de piedra. El Rey David es Rey pero todavía nadie lo sabe. Es el hermano pequeño, el guapo, el que se dedica al rebaño.. Y ha llegado al campamento con una honda. Y ha levantado los ojos hacia arriba, hacia un gigante. Ha levantado los ojos encendidos con el fuego de lo imposible. Y apunta con la honda a la cabeza del enemigo más fuerte, más grande, al enemigo Goliat. Al Rey David la empleada de Galleria dell’Accademia le le quita la suciedad. En realidad el Rey está limpio, todavía no ha visto a la bella Betsabé bañándose en la azotea que hay frente a su ventana. Todavía no ha decidido robársela a su marido, Urias el hitita. Todavía no ha matado a Urias el hitita poniéndolo al frente de las tropas. Todavía David no ha visto su alma negra ni ha llorado su infidelidad. La cabeza del Rey, su cara, está blanca de nardo, todavía no ha muerto el hijo que tuvo con Betsabé. Todavía David no ha matado al rebelde de su otro hijo, Absalón. Todavía no lo ha llorado. Todavía un cepillo blando puede dejarlo aseado.