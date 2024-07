La foto de Fernando de Haro: "A la niña le invade un desamparo, una soledad que no olvidará nunca"

Foto de una barca en medio de un mar tranquilo como la conciencia de un niño. El agua que parece mentira que venga del océano, calma, de color gris con ligerísimos tonos rojos. El cielo también gris como un lienzo, como una sábana con una pequeña brecha que se abre para dejar pasar una luz cansada. El horizonte parece dibujado con un tiralíneas. El horizonte tiene la apariencia de ser algo sólido, pero si te acercas se marcha. Entre la sábana del cielo y el mar desierto y salado, la barca con tres pasajeros. Los tripulantes han lanzado el ancla. Bajo un toldo de tela se han puesto a preparar las cañas. Tres cañas para tres pescadores. Solo uno de ellos, el padre, sabe nadar. Los otros dos, sus hijos, una chiquilla y un chiquillo, no flotan, se hunden como pesos muertos. Probablemente el padre ha sido un inconsciente al sacarlos a pescar. El chiquillo está emocionado, quiere lanzar lejos el sedal, y cuando ya ha empezado a volar, se va detrás de la caña y se cae al agua. El padre, veloz, se quita los zapatos y se lanza vestido a rescatarlo. Padre e hijo desaparecen debajo del agua. La niña se ha quedado sola, mira hacia el punto en el que se han huniddo y solo ve algunas burbujas. La niña busca en el mar alguna pista que le anuncie que su padre y su hermano van a salir a flote. Pero pasa un tiempo que le parece una eternidad y no ve a ninguno de los dos. Y en ese momento, que a ella le parece eterno y que en realidad dura menos de un segundo, le invade un desamparo, una soledad que no olvidará nunca. Sola en medio del mar, bajo un cielo anónimo, sin que nadie diga su nombre, sin que nadie la mire. Sola.